Sul monopattino ubriaco, denunciato per guida in stato di ebbrezza a Cuneo

CUNEO – Nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, un uomo è stato fermato sotto i portici di corso Giolitti a Cuneo alla guida di un monopattino. Dal controllo del tasso alcolemico, il guidatore è risultato avere un tasso di più di 5 volte il consentito per legge e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, è scattata la sanzione per ubriachezza manifesta, per l’omesso utilizzo della pista ciclabile e per la violazione dell’ordinanza sindacale anti-alcool.

Il pomeriggio precedente, invece, un uomo di origine straniera è stato segnalato in corso Dante, all’angolo con via Carlo Emanuele III, perché in grave stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol. Un equipaggio del Pronto Intervento della Polizia Locale di Cuneo è intervenuta sul posto assistendo ai deliri dell’uomo mentre minacciava i passanti. Anche un agente è stato aggredito. Pertanto il soggetto è stato accompagnato in Comando per l’identificazione. In seguito, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per la mancata esibizione del permesso di soggiorno come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.

