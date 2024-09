VCO: minaccia la vicina e le dà fuoco all’auto perché infastidito dai suoi cani che abbaiano

VERBANIA – Una vicenda che ha dell’incredibile è successo nel Verbano sabato notte: il vicino di casa di una donna, che la minacciava da un anno per l’abbaiare dei tre cani, secondo lui fastidioso, le ha incendiato l’auto dopo averla cosparsa di benzina. Prima del gesto l’ha anche minacciata di tagliarle la testa.

L’uomo è stato raggiunto in casa dai carabinieri, allertati dalla vittima, e lo hanno trovato con ancora i vestiti puzzolenti di fumo, i capelli e la camicia bruciacchiati. Inoltre, in cantina aveva nascosto la tanica vuota e un’altra piena di liquido infiammabile. Per l’episodio l’uomo è stato arrestato per incendio doloso e minaccia grave.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto domare, oltre all’incendio della macchina, anche le fiamme che si erano propagate al vicino bosco, distruggendone circa 100 mq.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese