Spaccio di droga al V° Magazzino di Novara: la Polizia di Stato arresta un uomo

NOVARA – Lo scorso 29 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di controllo antidroga sul territorio, gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP della Questura di Novara sono intervenuti in via Visconti, dove hanno individuato un soggetto che, da una finestra che mette in comunicazione i locali del V° Magazzino con il canale Quintino Sella, stava rifornendo i tossicodipendenti in coda per acquistare stupefacenti. Un agente, riuscito ad avvicinarsi allo spacciatore, ha tentato di bloccarlo ma questi, per liberarsi, ha afferrato la testa dell’agente e l’ha spinto con forza verso il bordo della finestra, ferendolo lievemente e costringendolo a mollare la presa. Dopodiché, il delinquente ha tentato la fuga all’interno della struttura abbandonata e, nel corso dell’inseguimento, si è arrampicato sul tetto di uno dei capannoni, proseguendo lì la sua corsa e causando il crollo di parte delle coperture. Dopo circa quindici minuti, gli agenti sono finalmente riusciti a bloccare l’uomo e a trarlo in arresto.

L’arresto è stato poi convalidato e il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il denunciato

