Un agosto rovente per il Piemonte: è stato il secondo più caldo di sempre

PIEMONTE – Il mese di agosto 2024 si è concluso da pochissimi giorni e, secondo i dati raccolti dall’Arpa, si è trattato del secondo più caldo dopo agosto 2003 e, in assoluto, del quarto mese con le temperature medie più elevate. Lo scostamento positivo rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020 è stato di circa 2.5°C.

Come si legge sul sito dell’Arpa, per quanto riguarda i valori di temperatura minima, quello del 2024, con 17.2°C, è stato l’agosto più caldo di sempre, a causa anche dell’«elevata presenza di umidità», che ha contribuito a superare i valori di agosto 2003, «sia pure per pochi centesimi di grado». Soltanto nel mese di luglio 2015 erano state registrate temperature minime più alte. Tra i Comuni interessati dai record per le temperature minime troviamo Vercelli, Casale Monferrato e Carmagnola.

«Sono risultati assenti invece i primati di temperatura massima mensile – si legge ancora nel comunicato – Per tali valori termici, l’anomalia rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020 è stata leggermente più contenuta, sui 2.4°C». Sezzadio è sul primo gradino del podio per quanto riguarda la temperatura più elevata, dove il 13 agosto sono stati toccati i 37.8°C. «Pertanto, non sono stati raggiunti i 40°C come in estati passate».

«Per quanto riguarda il sistema di allerta per le giornate di caldo intenso e di ondate di calore (almeno tre giorni consecutivi di caldo intenso)», ad agosto sono stati registrati da 14 giorni di caldo intenso a Biella fino a 24 a Novara; «in tutti i capoluoghi si sono verificate 3 ondate di calore, con l’eccezione di Cuneo e Verbania, dove sono state 4, tutte iniziate già a luglio». Le ondate più lunghe sono state a Novara e Vercelli.

Il 31 agosto, infine, si è conclusa l’estate meteorologica (trimestre giugno-luglio-agosto) di quest’anno, risultata la sesta più calda, con uno scostamento positivo di 1.2°C rispetto alla norma del periodo 1991-2020. Nelle temperature minime più elevate, però, l’estate 2024 ha raggiunto il terzo posto, preceduta soltanto dalle estati del 2003 e del 2022. È preoccupante notare che «nei primi 5 posti figurano le ultime tre stagioni estive».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese