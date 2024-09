GEDI cede Il Secolo XIX a Blue Media (MSC)

ROMA – Il Secolo XIX, storico quotidiano ligure (anno di fondazione 1886), passa dal Gruppo GEDI a Blue Media srl, società neonata del gruppo MSC. Con IL Secolo XIX passano di mano anche le testate collegate ‘Il Secolo XIX del Lunedì’, ‘The MediTelegraph’, ‘L’Avvisatore Marittimo’, ‘Giornale del Ponente Ligure’ e ‘L’Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti’.

All’incontro erano presenti Simone Gardella e Maurizio Introna, rispettivamente Amministratore e Direttore Generale di Blue Media srl, e Michele Brambilla, futuro Direttore Responsabile del ‘Il Secolo XIX’.

Nel comunicato si legge anche che “ in vista del trasferimento di proprietà, fissato per il prossimo 29 settembre, GEDI ringrazia i colleghi de ‘Il Secolo XIX’ per l’impegno profuso in tanti anni di collaborazione”. Stefania Aloia direttrice uscente dal Secolo XIX proseguirà a lavorare all’interno del Gruppo GEDI.

