Sanzionate sei attività commerciali nel torinese per l’utilizzo di lavoratori in nero

TORINO – Dal 1 agosto ad oggi, sono ventisette le attività nel Torinese sottoposte a controlli dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, volti a verificare il rispetto delle normative nei luoghi di lavoro.

Sono state sanzionate sei attività commerciali: ristoranti, bar, pub e aziende agricole. Verificando un totale di 12 posizioni lavorative, di cui 3 risultate irregolari. Un’azienda agricola in Valle di Susa, utilizzava un lavoratore in nero per seguire il bestiame al pascolo.

Due titolari di bar sono stati sanzionati: il primo per l’impiego di un lavoratore in nero e il secondo, per l’impiego di sistemi di videosorveglianza non autorizzati nei luoghi di lavoro.

Infine, nell’Alta Valle Orco, un ristorante è stato temporaneamente sospeso dall’attività in quanto carente del previsto documento per la valutazione dei rischi.

Complessivamente i provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo ammontano a 21.500 euro.

