A Torino arriva MITO: Settembre in Musica 2024

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra “Corale”

Orchestra e Coro del Teatro Regio. Coro di voci bianche del Teatro Regio. Michele Spotti, direttore. Ulisse Trabacchin, maestro del coro. Claudio Fenoglio, maestro del coro di voci bianche. Salomè Jicia, soprano. Teresa Iervolino, contralto. Omar Mancini, tenore. Adolfo Corrado, basso

Carnet Piazza San Carlo

Posti numerati: settore A € 50, settore B € 30, settore C € 20

Ingressi in piedi con visibilità su schermo € 10

Sabato 7 settembre 2024, Teatro Carignano ore

con Stefano Massini accompagnato da Emanuele Cisi, sassofoni con Eleonora Strino, chitarra Marco Micheli, contrabbasso Enzo Zirilli, percussioni.

Carnet Oro – Pass, Biglietti numerati € 20

Piazza San Carlo ore 21:00

IN A TIME LAPSE REIMAGINED LUDOVICO EINAUDI

Ludovico Einaudi pianoforte con Federico Mecozzi violino, viola Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth Sebastiano De Gennaro, percussioni Gianluca Mancini, live electronics Francesco Arcuri, polistrumentista

Carnet Piazza San Carlo

Biglietti numerati: settore A € 50, settore B € 30, settore C € 20

Ingresso in piedi con visibilità su schermo € 10

Domenica 8 settembre 2024, Piazza San Carlo ore 21:00

100 CELLOS GIOVANNI SOLLIMA ENRICO MELOZZI

con Giovanni Sollima, violoncello Enrico Melozzi, violoncello Carnet Piazza San Carlo

Biglietti numerati: settore A € 50, settore B € 30, settore C € 20

Ingresso in piedi con visibilità su schermo € 10

Lunedì 9 settembre 2024, Auditorium Rai Arturo Toscanini ore 20:00

STREICH•ISHJÄRTA BEETHOVEN•QUINTA SINFONIA STEEN-ANDERSEN•NO CONCERTO

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Rei Nakamura, pianoforte Vinicio Marchioni, voce recitante Susanna Franchi, speaker Robert Treviño, direttore

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 15

Martedì 10 settembre 2024, Auditorium Rai Arturo Toscanini ore 20:00

FILARMONICA TRT GIANANDREA NOSEDA

George Walker, Lyric for strings, Alfredo Casella, Frammenti sinfonici

da La donna serpente

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Filarmonica TRT

Gianandrea Noseda, direttore

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 15

Mercoledì 11 settembre 2024, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo ore 18:00

FRANCO ALFANO LIRICHE DA CAMERA

Sophia Burgos, soprano Nina Tarandek, mezzosoprano Philipp Schiemenz, violoncello Klaus Simon, pianoforte

Carnet Oro – Pass, Biglietti numerati € 10

Giovedì 12 settembre 2024 Le Roi Music Hall ore 21:00

PASSIONI SELVAGGE E AMORI PASTORALI

Delphine Galou, contralto Ottavio Dantone, clavicembalo

Carnet Oro – Pass, Ingresso € 10

Venerdì 13 settembre 2024, Conservatorio Giuseppe Verdi ore 20:00

ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO GIAMPAOLO PRETTO

Musiche di Andrea Manzoli e Alexander Zemlinsky

Carnet Oro – Pass

Biglietti numerati € 10

Sabato 14 settembre 2024, Auditorium Giovanni Agnelli – Lingotto ore 19:00

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON DANIELE RUSTIONI

Camille Pépin

Les eaux célestes

Arnold Schönberg Pelleas und Melisande op. 5

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 10

Concerto delle ore 19 + concerto delle ore 21

biglietti numerati € 20 se con acquisto contestuale.

Nella pausa tra i due concerti verrà offerto un cocktail agli acquirenti.

Auditorium Giovanni Agnelli – Lingotto ore 21:00

ORCHESTRE ET CHOEUR DE L’OPÉRA DE LYON DANIELE RUSTIONI

Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 15

Concerto delle ore 19 + concerto delle ore 21

biglietti numerati € 20 se con acquisto contestuale.

Nella pausa tra i due concerti verrà offerto un cocktail agli acquirenti.

Domenica 15 settembre 2024, Auditorium Rai Arturo Toscanini ore 18:00

HEINER GOEBBELS A HOUSE OF CALL

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Daniel Skála, cimbalom Filip Eraković, accordéon Steffen Ahrens, chitarra Simone Garino, sassofono tenore, clarinetto basso Tiziano Popoli, campionatore Vimbayi Kaziboni, direttore

Heiner Goebbels, regia luci Norbert Ommer, regia del suono

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 10

Lunedì 16 settembre 2024, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo ore 18:00

OLIVIER MESSIAEN HARAWI, CHANT D’AMOUR ET DE MORT

Katrien Baerts, soprano Costanza Principe, pianoforte

Carnet Oro – Pass, Biglietti numerati € 10

Martedì 17 settembre 2024, Teatro Vittoria ore 20:00

QUARTETTO GOLDBERG

Gianfrancesco Malipiero, Quartetto n. 1 “Rispetti e Strambotti”

Alfredo Casella, Cinque pezzi per quartetto d’archi

Ottorino Respighi Quartetto n. 3

Carnet Oro – Pass, Biglietti numerati € 10

Mercoledì 18 settembre 2024, Teatro Alfieri / ore 18:00

LA PRINCIPESSA DI GELO DA TURANDOT DI GIACOMO PUCCINI

Riduzione dell’opera di Enrico Minaglia

85 studenti di scuola primaria

Primaria Roberto d’Azeglio (IC BRUNO CACCIA di Torino), Primaria San Giacomo (IC BRUNO CACCIA di Torino). Orchestra di allievi dei Conservatori di Milano e Torino. Attori della compagnia Venti Lucenti. Regia, scrittura scenica, costumi di Manu Lalli

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 10

Come per tutti i concerti di MITO SettembreMusica a Torino il prezzo del biglietto per i nati dal 2010 è di € 1.

Giovedì 19 settembre 2024, Auditorium Giovanni Agnelli – Lingotto ore 20:00

TONI SERVILLO PUCCINI, PUCCINI, CHE COSA VUOI DA ME?

Orchestra I Pomeriggi Musicali. Toni Servillo, voce recitante Maria Tomassi, soprano

Max Jota, tenore Gianna Fratta, direttrice

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 30, € 25

Venerdì 20 settembre 2024 Teatro Vittoria / ore 18:00

NICOLAS HODGES

Franz Schubert Sonata in do maggiore D. 840 Jean Barraqué Sonata

Carnet Oro – Pass, Biglietti numerati € 5

Auditorium Giovanni Agnelli – Lingotto ore 20:00

ALL’INFINITO

Storia e gloria del Torino e dei tifosi granata tra musica, video arte e gioco del calcio

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Coro Maghini Enrico Pagano, direttore Claudio Chiavazza, maestro del coro

Carnet Oro e Argento – Pass, Biglietti numerati € 25, € 20