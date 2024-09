Torino: tentato furto in un centro anziani, arrestato un 28enne

TORINO – Un uomo di 28 anni è stato arrestato per tentato furto.

I fatti

I poliziotti sono intervenuti, poco dopo le tre di notte, in via Pertengo, per la segnalazione di un residente che aveva udito prima dei rumori metallici e visto successivamente un uomo scavalcare la recinzione di un centro anziani e poi forzare una finestra.

Al loro arrivo gli agenti trovano un uomo che racconta di trovarsi lì per dormire, ma nel suo zaino i poliziotti scoprono numerosi arnesi atti allo scasso.

Nel corso dell’ispezione della struttura gli agenti riscontrano serrature forzate, porte danneggiate e telai divelti. In un locale utilizzato come deposito, gli armadietti risultano forzati e aperti. Per l’uomo scatta l’arresto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese