Un albero si schianta su una automobile in centro a Torino

TORINO – Non si sono registrati feriti, per fortuna, nel crollo di un albero avvenuto questa mattina in via Cernaia angolo via Borgo San Dalmazzo, in centro a Torino.

L’albero, nonostante non ci fossero né vento né pioggia, si è schiantato su una automobile parcheggiata vicino al giardino Alfonso La Marmora. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione dell’albero.

