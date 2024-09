A Novara si corre in pigiama per i bambini malati di tumore

NOVARA – Sono già più di 200 gli iscritti alla “Pigiama Run” di Novara, la corsa e camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie che si terrà per la prima volta in città venerdì 20 settembre.

L’iniziativa di Lilt prevede l’apertura del village di intrattenimento e accoglienza in piazza Puccini alle ore 17. Alle ore 19 la partenza in contemporanea con altre 40 città italiane. L’evento è organizzato a livello locale dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Novara ODV con il Comune di Novara e con diverse associazioni che collaborano in rete con LILT Novara.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha lo scopo di informare sui tumori pediatrici e si svolge in tutta Italia a settembre, mese che in tutto il mondo è dedicato al gold ribbon, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sulle forme di cancro che colpiscono i più piccoli. Ogni anno in Italia sono circa 1500 i bambini e 1000 i ragazzi che si ammalano di tumore.

«La Pigiama Run – commenta Giuseppina Gambaro, Presidente di LILT Novara – è un evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali e alle loro famiglie. Ma a Novara è anche un’importante occasione di collaborazione tra associazioni. Saranno con noi infatti UGI (Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini, ndr) Novara, ABIO (Associazione per il bambino in ospedale, ndr) Novara e Il pianeta dei Clown nell’ambito pediatrico, Polisportiva San Giacomo e molte altre associazioni a testimoniare quanto sia importante lavorare in rete per il bene comune. I fondi raccolti permetteranno di erogare servizi fondamentali e necessari attraverso l’elargizione di sussidi economici per le famiglie più fragili con bambini malati di tumore su segnalazione dell’Istituto di Oncologia Pediatrica grazie alla disponibilità della professoressa Ivana Rabbone, direttore della Struttura di Pediatria dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, delle Associazioni pediatriche del territorio a noi collegate in rete e in modo particolare da UGI Novara oltre che dei Servizi sociali».

Testimonial dell’edizione novarese saranno le giocatrici della Igor Volley Novara, lo scrittore Alessandro Barbaglia e il creator funambolo Turbo Paolo. Saranno nuovamente testimonial a livello nazionale Edoardo Stoppa e Juliana Moreira.

Il programma

A Novara venerdì 20 settembre l’appuntamento è in piazza Puccini, dove dalle ore 17 aprirà il Village che accoglierà tutti i partecipanti con attività ludico ricreative oltre che musica e intrattenimento a cura di Radio City4You, media partner dell’evento. Alle ore 19 la partenza: il percorso, lungo circa 4 km, attraverserà le vie del centro storico e il Parco dei Bambini per tornare poi in piazza Puccini per un momento di festa e aperitivo in musica. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

La Pigiama Run è aperta a tutti, adulti e bambini, associazioni sportive, corridori e non, le parole d’ordine sono divertimento, benessere e solidarietà.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. L’iscrizione si può fare online sul sito www.pigiamarun.it/novara/. Per tutti gli iscritti è previsto il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. Pettorali e pacchi gara potranno essere ritirati o il giorno stesso della manifestazione prima della partenza oppure, preferibilmente, nei giorni precedenti presso la sede di Lilt Novara in via Pietro Micca 55 a Novara dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Negli stessi giorni e orari si può chiamare per informazioni il numero 0321 35404.

