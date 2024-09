Conoscere il mondo per mare: i migliori itinerari da fare in crociera

Viaggiare è un’esperienza unica che arricchisce la vita e farlo via mare aggiunge quel tocco di avventura in più. Le crociere sono una scelta perfetta per chi vuole esplorare diversi luoghi, toccando nazioni e città diverse in una sola vacanza, senza lo stress di dover continuamente cambiare alloggio e fare e disfare i bagagli. Immaginate di svegliarvi ogni giorno in un posto diverso, ammirando un panorama differente dalla finestra della vostra cabina, mentre viaggiate verso mete esotiche e particolari.

In effetti quando si parla di crociere, si pensa subito ai grandi classici come il Mediterraneo o i Caraibi, ma c’è un mondo intero là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Costa Crociere offre itinerari diversi verso ogni parte del mondo, che vi porteranno in posti incantevoli con navi ideate per il relax e il divertimento. Senza tralasciare la ristorazione; a bordo viene proposta una cucina internazionale realizzata in collaborazione con chef stellati che permetterà ad ogni passeggero di godere di piatti tipici di ogni nazione.

Crociera negli Emirati Arabi: tra lusso e tradizione

Uno degli itinerari più affascinanti e sorprendenti è senza dubbio quello che porta alla scoperta degli Emirati Arabi Uniti. Qui modernità e tradizione si mescolano in un mix perfetto: potrete ammirare grattacieli che sfidano le leggi della fisica, come il Burj Khalifa a Dubai, o perdervi tra i souk tradizionali di Abu Dhabi, dove l’odore delle spezie e il luccichio dell’oro creano un’atmosfera magica.

Le escursioni durante una crociera Emirati Arabi inoltre vi permettono di esplorare luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti, come Fujairah, con le sue spiagge tranquille e i suoi panorami mozzafiato, o Sir Bani Yas Island, un’oasi naturale dove è possibile fare safari e vedere animali esotici.

Mediterraneo: un classico che non delude mai

Se invece si vuole rimanere nel Mediterraneo, c’è solo l’imbarazzo della scelta per le destinazioni. Si può partire alla scoperta della Grecia, dalla capitale Atene, per poi passare alle tante isole adagiate nel Mediterraneo: fra queste Mykonos, famosa per le sue case bianche e le spiagge dorate, Rodi con il suo fascino medievale, e Santorini, un’isola vulcanica che ti lascerà senza fiato con i suoi tramonti mozzafiato.

Dall’altra parte dell’Italia si può navigare attraverso il Mare delle Baleari, scendendo a Marsiglia, con il suo porto antico, e a Barcellona, una città vibrante e colorata. Ovviamente vale la pena di toccare anche le nostre coste, visitando le coste della Sardegna e i siti archeologici della Sicilia.

Nord Europa: i segreti dei fiordi

Per chi cerca invece paesaggi spettacolari e un po’ di avventura, le crociere nel Nord Europa sono la scelta perfetta. Il vero spettacolo inizia quando la nave si addentra nel Mar di Norvegia. I fiordi norvegesi, con le loro acque calme e le scogliere a picco, offrono uno degli scenari naturali più belli del mondo. Si può visitare Hellesylt e Geiranger, due dei fiordi più spettacolari, e la città di Bergen, famosa per il suo mercato del pesce e le case colorate lungo il porto.

