L’Ospedale di Alessandria nota messaggi sospetti in cui si chiede di chiamare con urgenza gli uffici: è una truffa

ALESSANDRIA – Anche l’ospedale di Alessandria in questi giorni è oggetto di un tentativo di frode telefonica. Alcuni cittadini infatti stanno ricevendo dei messaggi sul proprio cellulare in cui si chiede loro di “chiamare con urgenza gli uffici socio sanitari per ascoltare una comunicazione importante”. Successivamente il numero chiede di segnalare il proprio indirizzo di casa così da poter spedire una comunicazione riguardante i vaccini.

L’Ospedale di Alessandria ha subito specificato che non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma di una truffa che mira a ricavare soldi con l’attesa in linea. Come riconoscere la truffa? Il prefisso del numero in questione è 893 ed era già stato segnalato dall’Asl di Modena.

