“Devo aiutare mio figlio all’estero” e si fa consegnare 17 mila euro: 60enne arrestata per circonvenzione di incapace

VCO – Una donna di 60 anni è stata arrestata a Domodossola con l’accusa circonvenzione di incapace; secondo le indagini dei carabinieri si è fatta consegnare ben 17 mila euro dall’uomo che stava assistendo in qualità di badante.

Tra l’ottobre 2017 e il marzo 2018 la donna raccontò al suo assistito le difficoltà che stava attraversando, insistendo in particolare sulle spese che doveva affrontare per aiutare suo figlio, che si trovava all’estero. L’uomo così decise di consegnarle una somma di denaro, che tuttavia divenò sempre più grande fino a un totale di 17 mila euro; oltre a questo le indagini scoprirono che il figlio della donna era morto nel 2018 in un incendio.

La donna dovrà scontare due anni e nove mesi nel carcere femminile di Vercelli.

