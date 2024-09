Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi torna la carrozza di Napoleone

NICHELINO – La leggendaria berlina di gala napoleonica restaurata, appartenuta anche a Gustavo Rol, torna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e sarà visibile all’interno del percorso di visita da venerdì 6 settembre.

Il manufatto rappresenta una significativa testimonianza storica della presenza napoleonica in Italia, che sarà raccontata anche da due appuntamenti organizzati dalla FOM – Fondazione Ordine Mauriziano. Domenica 15 settembre, alle ore 15.45, è in programma un viaggio nel periodo napoleonico con “Life, istantanee di vita di corte”, l’evento di Living History che rievoca la vita quotidiana di un momento storico particolare, quando la Palazzina era il luogo di svago della corte imperiale di Napoleone e della sorella Paolina Borghese Bonaparte, dando la possibilità ai visitatori di assistere ad uno spaccato di vita ricostruito il più fedelmente possibile interagendo con i figuranti.

Giovedì 17 ottobre, alle ore 16 una visita guidata a cura di Alessia Giorda, si focalizzerà sul legame tra Napoleone e il Piemonte, mentre la conferenza a seguire di Paolo Palumbo racconterà la storia di Camillo Borghese, consorte della più bella e capricciosa sorella di Napoleone, e del cerimoniale imperiale di Stupinigi.

La storia della carrozza

La berlina di gala, un tipo di carrozza molto in voga all’inizio del XIX secolo, venne realizzata intorno al 1805-1810 dal celebre carrozziere parigino Jean-Ernest-Auguste Getting, uno dei principali fornitori delle Scuderie Imperiali di Napoleone. Riccamente decorata e rifinita, era destinata ai cortei di gala e alle gite cittadine.

La carrozza, che presenta lo stemma napoleonico sulle portiere, potrebbe aver fatto parte del corteo che nel 1805 portò Napoleone a Milano per l’incoronazione a Re d’Italia, con una prima tappa intermedia a Stupinigi dove soggiornò insieme alla moglie Giuseppina. La berlina passò poi alla seconda moglie Maria Luigia d’Austria, dal 1816 duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, come attesta lo stemma che sostituisce le insegne napoleoniche originali.

Nel 1845 la carrozza fu acquistata da Antonio Delavo, un farmacista appassionato di storia napoleonica, che la inserì nel museo dedicato alla battaglia di Marengo allestito nella sua villa. Risale probabilmente a quest’epoca lo stemma imperiale dipinto sopra a quello di Maria Luigia per “ri-napoleonizzare” la berlina. Nel 1947, quando la residenza venne venduta, la berlina passò all’antiquario di Novi Ligure Edilio Cavanna che la conservò senza particolari attenzioni in un capanno adibito a magazzino.

Nel 1953 il celebre sensitivo Gustavo Adolfo Rol, appassionato di storia napoleonica, decise di acquistare la carrozza e di farla restaurare a Torino. Per intervento della Soprintendente alle Gallerie per il Piemonte Noemi Gabrielli, la carrozza passò di proprietà all’Ordine Mauriziano il 3 giugno del 1955, per essere destinata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Dopo nuovi restauri nel 2021 a cura del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, in occasione del duecentesimo anniversario della morte di Napoleone, la berlina è stata esposta per un periodo alla Reggia di Venaria, prima di fare ritorno a Stupinigi.

Il restauro

L’attuale restauro ha affrontato per la prima volta in modo scientifico lo studio della carrozza e la scelta è stata di mantenere traccia della successione di tutte le fasi della vita dell’opera: dalla prima versione decorativa alla musealizzazione come cimelio napoleonico.

La carrozza presenta sette finestre con scuri a scomparsa e fondo oro, con l’aquila napoleonica dipinta sui pannelli delle porte e sui grandi pannelli anteriori e posteriori. L’aquila imperiale è circondata da un fregio di piccoli fiori di rame argentato che formano una galleria. Dal pannello posteriore sporge un tamburo, una sorta di piccolo scrigno, utilizzato per riporre oggetti preziosi, denaro, gioielli o armi da fuoco, detto anche arsenale; assolutamente inutile in una carrozza di gala, ma che seguiva i dettami della moda.

Maniglie in bronzo a patina bruna a forma di anelli decorati con sfingi alate, intorno a stemmi coronati recanti la N napoleonica servono per aprire le porte della carrozza. Tre gradini rivestiti in marocchino rosso danno accesso all’interno, elegantemente rifinito in raso bianco e velluto avorio impreziosito da passamanerie oro e azzurro.

Azzurro e oro sono anche i colori che si ritrovano nella decorazione interna. Il sedile del cocchiere, alla francese, è rivestito in velluto avorio su cui è ricamata l’aquila napoleonica. Nella parte posteriore, il piano degli staffieri è sorretto da listelli di legno dorato intagliati con volute e fioroni.

Quattro grandi molle a forma di C e le relative staffe in pelle nera forniscono la sospensione della cassa. La berlina è dotata di rampa fissa con tiranti in ferro battuto e dorato, due crocette con decoro scolpito e timone per tiro a quattro cavalli. Sulle quattro molle ed i colli di cigno delle due frecce del treno compare la firma di Ernest-Auguste Getting.

Alcune info utili

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Carrozza di gala napoleonica

Jean-Ernest-Auguste Getting

Parigi, 1805-1810 circa

Giorni e orari di apertura Palazzina di Caccia di Stupinigi: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18)

Biglietto di ingresso: intero 12 euro; ridotto 8 euro

Gratuito minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Info: 011 6200601 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese