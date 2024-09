Come sarà il prossimo autunno in Piemonte?

PIEMONTE – Ci siamo già lasciati alle spalle, il 31 agosto, l’estate meteorologica e, che piaccia o meno, siamo quasi agli sgoccioli anche dell’estate astronomica.

Un mese, quello di agosto, che secondo i dati raccolti dall’Arpa è stato il secondo più caldo dopo l’agosto 2003 e, in assoluto, il quarto mese con le temperature medie più elevate.

Ma come sarà il prossimo autunno?

In base alle valutazioni fatte da Arpa Piemonte, per il prossimo trimestre autunnale i modelli sembrano concordi nell’indicare un autunno generalmente più caldo della media, soprattutto a settembre, per poi mantenersi lievemente più caldo o nella media nei mesi successivi.

Nonostante un inizio di stagione instabile con le piogge della prima metà di settembre, i modelli mostrano uno scenario più secco della norma per il resto del mese, grazie a condizioni anticicloniche che dovrebbero mantenersi per più giorni, favorendo giornate stabili e temperature sopra la media.

Di contro, nel corso di ottobre sembrano farsi strada le perturbazioni atlantiche che potrebbero portare precipitazioni sopra la media del periodo.

Novembre, però, è ancora molto incerto per definirne una tendenza. Alcune simulazioni modellistiche mostrano una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale che, bloccando il transito delle perturbazioni oceaniche verso l’Europa e il Mediterraneo occidentali, favorirebbe condizioni miti e un modesto deficit pluviometrico; altri scenari forniscono condizioni ancora “fredde” in arrivo dall’Europa orientale, con deboli piogge associate.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese