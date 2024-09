Esce con la madre, si allontana con il monopattino e si perde: bambino soccorso dalla polizia a Torino

TORINO – Nei giorni scorsi, alla polizia di Stato giunge una segnalazione da parte di una cittadina: in via Martini Mauri è stato trovato un bambino solo e in lacrime.

Al loro arrivo, gli agenti trovano il bimbo scosso e tentano, con non poche difficoltà, di dialogare. Apprendono quindi che era uscito con la mamma per fare delle compere ma, trovandosi a bordo di un monopattino elettrico, aveva accelerato per un lungo tratto e così facendo aveva perso di vista la mamma. Nel tentativo di ritrovarla, aveva iniziato a girare fino ad arrivare in via Martini Mauri.

Il piccolo, solo undicenne, non sa indicare la residenza e non è in grado di fornire i dati della mamma ma ha con sé alcuni appunti scolastici. Così gli agenti riescono a risalire alla sua identità e, successivamente, a quella della madre che contattano mentre è alla ricerca del figlio, e alla quale riconsegnano il bambino.

