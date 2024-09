Esmeralda morta investita nel parcheggio del Giovanni Bosco: indagato anche il padre

TORINO – Dopo l’infermiera e la madre, ora anche il padre della piccola Esmeralda, morta dopo essere stata investita da un auto nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino, è stato iscritto dal pm Davide Pretti nel registro degli indagati.

Come riporta RaiNews, l’accusa per l’uomo è di cooperazione colposa in omicidio stradale e di abbandono di minore. Si tratta di un atto di garanzia. Sarà la consulenza tecnica a ricostruire la dinamica dell’incidente tenendo conto della velocità della 500 L e di traiettoria e visibilità, considerando l’altezza della bambina.

L’incidente

La piccola Esmeralda si trovava nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino con la madre quando il Suv, guidato da una operatrice sociosanitaria, l’ha investita.

La bambina non è morta sul colpo, ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici, non è stato possibile fare nulla per salvarla. È morta al Regina Margherita, dove era stata trasferita a causa di un arresto cardiaco.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese