Ubriaco, violento e con precedenti, a Vercelli emesso Daspo urbano per un uomo di 45 anni

VERCELLI – Mercoledì 4 settembre il questore di Vercelli ha emesso un divieto di accesso per due anni a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di un quarantacinquenne domiciliato a Vercelli, gravato da precedenti penali e di polizia, denunciato per disordini commessi in un esercizio pubblico nel centro cittadino, aggravati da resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta.

Il responsabile del fatto, già noto alle forze dell’Ordine per i suoi trascorsi delittuosi, già in passato ha violato misure di prevenzione emesse a suo carico: è stato infatti già deferito all’Autorità Giudiziaria per mancata ottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio emesso in un’altra provincia d’Italia e a un precedente divieto di accesso ad esercizi pubblici di Vercelli, che difatti era stato già emesso dal questore di Vercelli per 6 mesi.

Questo provvedimento è una misura di prevenzione, denominata anche D.AS.P.O. Urbano, o D.A.C.U.R, e mira ad evitare che soggetti socialmente pericolosi e dediti a condotte che provocano turbative negli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento, possano reiterare questi comportamenti.

In questo caso il questore ha disposto il divieto di accesso al locale ove il responsabile ha causato le turbative e lo ha esteso a tutti i locali del centro cittadino, in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, già più volte manifestata.

Se il destinatario violerà nuovamente il divieto del questore la legge prevede la reclusione fino a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 Euro.

