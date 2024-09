Diede fuoco ad un negozio ma morì il titolare, 8 anni di carcere

ASTI – Il gup di Asti Elio Sparacino ha condannato a otto anni di carcere Stanka Batashka, responsabile di aver appiccato un incendio per compiere una rapina nel quale morì il 36enne Jie Hu, a Monticello d’Alba.

La donna doveva rispondere di morte in conseguenza di altro reato, ma anche di altri due incendi, una rapina in abitazione con lesioni a Cossano Belbo e cinque furti in case e negozi nell’Astigiano, tutti delitti compiuti in meno di 10 giorni.

Il comerciate era rientrato nel suo negozio di casalinghi per cercare di spegnere l’incendio ma lì era morto. Solo pochi giorni prima con le stesse modalità, la donna aveva colpito al centro commerciale Il Castello di Canelli.

