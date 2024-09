La Reale Mutua Basket Torino mostra segnali positivi nel test contro la Libertas Livorno

TORINO – Test importante per la Reale Mutua Basket Torino, che mette altra benzina nelle gambe giocando contro una squadra ben affiatata come Livorno, già alla quarta amichevole dopo aver confermato il nucleo del gruppo che aveva conquistato la promozione in A2.

I ragazzi di coach Boniciolli escono sconfitti per 73-78 ma mostrano buoni segnali in termini di atteggiamento e prestazioni dei singoli, specialmente dal duo straniero formato da Kevion Taylor e Ife Ajayi.

La partita

Coach Boniciolli conferma il quintetto dello scrimmage con Oleggio, con Schina, Severini, Taylor, Ajayi e Ladurner. Livorno parte con Bargnesi, Banks, Allinei, Italiano e Fantoni. Buon inizio della Reale Mutua, che conduce nei primi minuti di gioco trovando buoni spunti in attacco da Taylor e Ajayi. Anche Livorno però entra bene in partita, con i veterani Banks e Italiano. Si gioca ad alto ritmo con entrambe le squadre che riescono a trovare il canestro con continuità: la prima frazione si chiude sul 27-24 per i gialloblù grazie a un buon Ajayi.

In apertura di secondo quarto la Libertas mette nuovamente il muso avanti bruciando la retina dall’arco in transizione e coach Boniciolli interrompe i giochi chiamando timeout sul 32-38 al 15’. Si va verso la chiusura della prima metà di gara con Torino che accorcia le distanze fino al 41-44. Al rientro in campo, Livorno mostra di essere la squadra al momento con più benzina nelle gambe e con più vissuto in questa preseason, muovendo bene il pallone e trovando tiri aperti da tre, portandosi sul +9. I gialloblù inciampano in qualche ingenuità di troppo in attacco. Il terzo quarto finisce 54-62.

L’ultima frazione si apre con un tentativo di reazione con Ajayi e Montano, ma Livorno continua a colpire da tre e prova a fuggire sul +12. Torino però non molla e reagisce nuovamente trovando un ispirato Kevion Taylor per recuperare fino a un possesso solo di svantaggio, ma alla fine la spuntano gli amaranto per 73-78.

Coach Boniciolli al termine dell’amichevole: «L’argomento di questa sera era di conoscere in quanto tempo saremmo stati in grado di recuperare il gap di esperienza e vissuto insieme, rispetto a una squadra che si conosce bene dalla vittoria del campionato, a cui sono stati aggiunti veterani di livello come Banks, Italiano, Filloy. Sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi, che sotto di 12 non si sono arresi e sono arrivati fino al -2. Se dovessi dare un voto direi tra il 6.5 e il 7. Ottimi segnali dall’atteggiamento, la condivisione, abbiamo scoperto le capacità di alcuni nostri giocatori in situazioni di agonismo. Il cammino prosegue per arrivare quanto più pronti possibile al campionato».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese