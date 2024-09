Maltempo, domani allerta gialla sul settore appenninico e sul Piemonte orientale

PIEMONTE – Per la giornata di domani, Arpa ha diramato una nuova allerta gialla per rischio meteoidrologico e idraulico in alcune zone della regione.

Dopo i primi rovesci di oggi sui settori alpini, in estensione alle zone pianeggianti in serata, per domani è atteso un progressivo peggioramento. Sul settore appenninico, sono infatti previste precipitazioni localmente molto forti, mentre saranno forti sul Piemonte orientale. Saranno interessate, in particolare, la Valle Tanaro, la Valle Belbo e Bormida, oltre alla zona dell’Alessandrino.

