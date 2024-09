Sparati sette colpi di pistola contro la saracinesca di un barbiere in Barriera di Milano: indaga la polizia

TORINO – Ieri sera, intorno alle ore 21:00 in via Paisiello, nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, sono stati sparati sette colpi di pistola contro la saracinesca di un negozio di barbiere.

Ad allertare la polizia sono stati i residenti della zona, spaventati dai colpi. Gli agenti sono arrivati immediatamente sul posto e questa mattina, mentre il negozio è rimasto chiuso al pubblico, sono stati affiancati nei rilievi dagli agenti della scientifica. Stando alle prime ricostruzioni, i proiettili sarebbero stati sparati con due pistole diverse e per mano di due uomini, allontanatisi poi dalla scena del crimine a bordo di una moto. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa dagli investigatori, che hanno anche ascoltato il titolare del negozio, aperto da anni nel quartiere, per capire se in passato avesse mai ricevuto delle minacce.

Per le indagini, la polizia si sta inoltre servendo delle immagini delle videocamere di sorveglianza, che saranno analizzate nelle prossime ore per capire se possono aiutare a fare luce sulla vicenda.

