Tentano di rubare tre auto dal parcheggio dell’ospedale di Settimo Torinese: arrestati due uomini

SETTIMO TORINESE – Due uomini sono stati arrestati a Settimo Torinese dopo aver tentato di rubare tre auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale cittadino.

Per evitare il furto, è stata fondamentale la chiamata al 112 di un testimone oculare, un 53enne che, vedendo tre uomini che da un po’ di tempo si aggiravano tra le auto parcheggiate con fare sospetto, ha deciso di allertare i carabinieri. Giunti sul posto, gli agenti hanno poi effettivamente rintracciato, in un parco vicino all’ospedale, due dei tre uomini descritti dal testimone e hanno accertato segni di effrazione sui nottolini di tre auto.

Inoltre, i militari hanno trovato parcheggiata l’auto che i tre soggetti avevano utilizzato per arrivare lì. I due uomini identificati sono quindi stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, mentre il terzo presunto complice deve ancora essere rintracciato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese