Torino, la targa dedicata al maresciallo Leonardi sostituita con quella del bandito Notarnicola

TORINO – Un episodio inquietante si è verificato questa notte nei giardini di via Millio a Torino. I giradini sono dedicato al maresciallo Oreste Leonardi, che era a capo della scorta di Aldo Moro il giorno del rapimento e venne ucciso in via Fani.

Il suo nome è stato sostituito da quello di Sante Notarnicola, ex componente della banda Cavallero, autore di molteplici rapine a Torino e Milano, deceduto nel 2021. Non si tratta di un bandito qualsiasi perchè il suo nome era in cima alla lista dei detenuti che le Brigate Rosse avevano chiesto di liberare in cambio del rilascio di Moro.

L’episodio è stato denunciato dal consigliere di Torino bellissima, Davide Scanavino, che ha detto: “Un atto gravissimo. È stata deturpata la memoria di un carabiniere il cui onore va tenuto vivo dall’intera comunità torinese”

