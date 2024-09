Incidente frontale nel vercellese, a Stroppiana: un morto e due feriti

VERCELLI – Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale a Stroppiana, vicino a Vercelli. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto: oltre al 68enne deceduto, ci sono due persone ferite, trasportate in codice giallo in ospedale.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

