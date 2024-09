Incidenti multipli e disagi: mattinata di problemi nelle autostrade torinesi

PIEMONTE – Questa mattina, le strade del torinese sono state teatro di una serie di incidenti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La rete autostradale di Torino ha registrato almeno tre sinistri significativi.

Il primo incidente si è verificato sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra Ivrea e Quincinetto, in direzione Aosta. Il sinistro ha coinvolto un veicolo che, dopo aver colpito il guard rail, ha subito danni significativi. Fortunatamente, l’incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente, che era l’unico passeggero a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Ivrea in codice verde. A seguito dell’incidente, la prima corsia di marcia è stata chiusa al traffico.

Il secondo incidente ha avuto luogo sul raccordo Torino-Pinerolo, in direzione Torino, all’altezza di None. In questo caso, un mezzo coinvolto è rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata, creando notevoli disagi alla circolazione.

Le autorità sono al lavoro per ripristinare la normale viabilità e gestire i disagi causati da questi eventi. Si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di adottare un comportamento prudente durante la guida, specialmente in condizioni di pioggia.

