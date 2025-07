Presunte minacce del Nuovo partito comunista alla procuratrice di Torino Lucia Musti, per lei scorta raddoppiata

TORINO – I membri della scorta della procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, è stata raddoppiata perché erano comparse delle minacce dirette a lei in un documento del Nuovo partito comunista italiano (N-Pci). La decisione è stata presa dal prefetto Donato Cafagna e comunicata dal ministero dell’Interno; il clima è stato ritenuto teso e pericoloso anche perchè di recente è iniziato il processo contro 19 persone per i disordini scoppiati durante un corteo in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito.

Ora Musti si muove con due auto blindate e cinque carabinieri.

