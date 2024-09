La Specht Residenzen: un nuovo paradigma per la terza età a Torino

TORINO – A Torino, il concetto di senior co-housing prende forma con l’inaugurazione della Specht Residenzen, un innovativo progetto residenziale dedicato agli over 65, ma aperto anche ai più giovani. Situata in corso Palestro 5, questa elegante palazzina segna una nuova era per le abitazioni per anziani, integrando comfort e comunità in un contesto prestigioso.

Il progetto, che ha preso vita dalla riqualificazione di un edificio precedentemente adibito a uffici e residenze di Reale Mutua, è il primo del suo genere in città. I lavori di ristrutturazione hanno restituito all’immobile il suo fascino originale, con pavimenti in parquet e soffitti affrescati, creando uno spazio che combina storia e modernità.

La Specht Residenzen offre 40 appartamenti, tra cui monolocali e bilocali, progettati per rispondere alle esigenze degli anziani. Gli spazi comuni includono una palestra con sauna, una mini-biblioteca, un bistrot con salotto condiviso e una sala dedicata ai concerti da camera, promuovendo una vita sociale attiva e variegata.

L’idea alla base del senior co-housing non è quella di un semplice rifugio per anziani, ma di una comunità vibrante e interattiva. Ogni residente può usufruire di servizi condivisi come la portineria, controlli di telemedicina e un calendario di attività pensato per stimolare e intrattenere. Questo approccio mira a contrastare la solitudine, offrendo una rete di supporto e opportunità di socializzazione.

Il progetto è stato concepito dalla società italiana con radici a Brema, nota per il suo impegno nell’innovazione abitativa per anziani. Dopo tre anni di progettazione e lavori, la Specht Residenzen si appresta a inaugurare i suoi spazi, accogliendo i primi dieci residenti già nella settimana prossima.

Per chi desidera scoprire questa nuova realtà, è possibile visitare il corner di presentazione in via Garibaldi. L’apertura ufficiale dei nuovi appartamenti sarà segnata da un taglio del nastro che sancirà l’inizio di una nuova vita per i suoi futuri abitanti, che potranno godere di una terza età all’insegna della compagnia e del benessere.

