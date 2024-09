Trionfo per la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

La Fiera del Peperone di Carmagnola è molto più di un semplice evento gastronomico: è una celebrazione della cultura e della tradizione agroalimentare, con un impatto positivo significativo per la città. Quest’anno, il Foro Festival, evento collaterale della fiera, ha portato sul palco nomi noti del panorama musicale e dello spettacolo, riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

«Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa 75^ edizione» ha dichiarato Ivana Gaveglio, Sindaco di Carmagnola «La partecipazione entusiasta del pubblico, proveniente da tutta Italia, dimostra l’apprezzamento per la nostra città e la sua ospitalità. È stato emozionante vedere Carmagnola brillare e accogliere così tante persone. Un ringraziamento speciale va a SGP Grandi Eventi per l’ottima organizzazione e ai produttori del Consorzio del Peperone di Carmagnola per la loro dedizione e passione».

Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi, ha commentato: «Quest’anno abbiamo arricchito l’evento con novità come il ‘Processo al Peperone’ e animazioni per le famiglie, e abbiamo coinvolto il pubblico con attrazioni come il Peperone in 3D, che ha offerto un’illusione ottica unica. Con oltre 200 stand e sei aree di somministrazione, abbiamo potuto presentare una vasta gamma di prodotti, con il Peperone di Carmagnola sempre al centro dell’attenzione. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2025».

La Fiera del Peperone di Carmagnola rappresenta un appuntamento storico non solo per la città, ma per tutto il Piemonte e l’Italia, offrendo un’importante occasione per scoprire e gustare le prelibatezze locali. SGP Grandi Eventi continuerà a gestire l’organizzazione nei prossimi due anni, puntando a una crescita internazionale.

L’appuntamento è già fissato per il 2025, con la 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone, una kermesse cultural-gastronomica da non perdere.