Volucities: la giovane creatività torinese si fa sentire

TORINO – La rassegna culturale MITO SettembreMusica si arricchisce quest’anno di un progetto speciale dedicato alle giovani generazioni: “Volucities – Set the Volume of Your City”. Questa iniziativa ambiziosa punta a coinvolgere attivamente i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 16 e 23 anni, offrendo loro una piattaforma per esprimere e condividere la propria creatività attraverso la musica e le arti.

Il progetto si inserisce all’interno di Torino Futura, un programma che dedica 40 appuntamenti a istituzioni, strutture e servizi che si occupano dell’infanzia e della gioventù, promuovendo un percorso di crescita culturale e sociale. Il programma di MITO include due eventi musicali significativi che vedranno protagonisti i collettivi creativi GannasDE e Maltempo.

Gli eventi del prossimo weekend

Sabato 14 settembre, presso la Galleria Umberto I, Piazza della Repubblica, alle ore 19.00, GannasDE torna con “Galerie Des Refusés”, un’esperienza unica che combina un concerto di musica classica con una mostra collettiva interattiva.

“Galerie des Refusés” vuole rievocare il Salon des Refusés del 1863, un evento che rompeva con le norme artistiche del tempo, incoraggiando l’espressione libera e la creatività senza restrizioni .

Il progetto prevede l’esibizione di giovani talenti dell’orchestra del Conservatorio di Torino, ma non solo: la serata sarà animata anche da collettivi più vicini al mondo della tech-house. Il tutto godendo di un’atmosfera multisensoriale sospesa tra arte, architettura, luce e musica.

Domenica 15 settembre, al CAP10100, Corso Moncalieri 18, alle ore 20.00, il collettivo Maltempo offrirà una performance di improvvisazione libera, caratterizzata da una fusione di generi e universi musicali. La ricerca del collettivo si concentra sulla creazione di un ambiente dove ogni artista possa esprimere la propria individualità mentre collabora con gli altri per un risultato sonoro unico.

