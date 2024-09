Tav, Salvini: «Primo treno entro il 2032, Italia avanti nei lavori rispetto alla Francia»

PIEMONTE – Durante un intervento al Teha Forum di Cernobbio, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato che il primo treno della linea Torino-Lione dovrebbe entrare in servizio entro il 2032, se i piani verranno rispettati. Salvini ha sottolineato l’avanzamento dei lavori sul lato italiano, affermando che «65 km di tracciato, realizzati in collaborazione tra Italia e Francia, sono in programma, e noi stiamo pienamente rispettando le scadenze». Il leader della Lega non ha però risparmiato una critica ai partner francesi, evidenziando che l’Italia è più avanti nei lavori rispetto alla Francia e auspicando che il vantaggio possa essere mantenuto fino alla fine del progetto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese