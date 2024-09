L’8 settembre e l’armistizio: il Piemonte tra memoria e Resistenza

PIEMONTE – L’8 settembre 1943 segna una data cruciale nella storia d’Italia: l’annuncio dell’armistizio tra il Regno d’Italia e le forze alleate, che sancì la fine dell’alleanza con la Germania nazista e l’inizio di una fase turbolenta di occupazione e resistenza.

Torino, città industriale e polo strategico durante la Seconda Guerra Mondiale, visse l’armistizio come un momento di speranza, ma anche di grande incertezza. Mentre le truppe tedesche occupavano il Nord Italia, in città e in tutto il Piemonte si sviluppava un movimento di Resistenza, formato da operai, studenti, contadini e partigiani, che sfidava l’occupazione nazifascista. I luoghi simbolici di questa lotta sono numerosi: dalle Valli di Lanzo alla Val di Susa, dalle Langhe alle montagne del Cuneese, il Piemonte divenne teatro di scontri cruenti e operazioni di sabotaggio contro l’esercito tedesco e i collaborazionisti fascisti.

Torino stessa, con le sue fabbriche e i suoi operai, fu al centro di scioperi e manifestazioni contro il regime, a partire dalle grandi agitazioni del marzo 1943, che segnarono l’inizio della Resistenza organizzata. Le fabbriche della FIAT e di altre grandi aziende metalmeccaniche furono focolai di opposizione, dove si formarono le prime cellule partigiane urbane.

Ma non fu solo una lotta armata. Il Piemonte fu anche culla di una resistenza civile e culturale. Intellettuali, insegnanti e sacerdoti si unirono al movimento per difendere i valori di libertà e giustizia. Celebre è il caso di don Giuseppe Morosini, sacerdote torinese arrestato e fucilato dai nazisti per aver aiutato i partigiani. La sua figura rappresenta solo uno dei tanti esempi di chi ha sacrificato la propria vita per un’Italia libera.

L’armistizio, dunque, segnò l’inizio di un periodo di lotta e sofferenza per la popolazione piemontese. Torino e la regione videro anche una feroce repressione: deportazioni, fucilazioni e stragi da parte delle forze di occupazione furono all’ordine del giorno. Eppure, nonostante tutto, il movimento partigiano piemontese riuscì a resistere e contribuì in modo decisivo alla Liberazione dell’Italia.

Oggi, l’8 settembre è una data di riflessione per Torino e il Piemonte, che ricordano il sacrificio e il coraggio di chi ha lottato contro l’oppressione. Ogni anno, cerimonie e commemorazioni si tengono in tutta la regione, da Torino ai piccoli paesi di montagna, dove le lapidi e i monumenti ai caduti della Resistenza ricordano il prezzo della libertà. I luoghi simbolici, come il Sacrario del Martinetto a Torino, dove molti partigiani furono fucilati, sono oggi mete di pellegrinaggio per chi vuole rendere omaggio alla memoria di un’epoca che ha plasmato l’identità della regione e del Paese. In questo senso, emblematica la celebrazione di stamattina al Cimitero Monumentale di Torino.

Il Piemonte, cuore pulsante della Resistenza italiana, continua a onorare quel passato con un forte impegno nella diffusione della memoria storica, affinché le nuove generazioni comprendano l’importanza dei valori di libertà, giustizia e democrazia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese