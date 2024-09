Torino: dottoressa aggredita con un coltello per rubarle la borsetta, si cerca il rapinatore

TORINO – Nella mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, al momento di entrare per il turno del mattino, una dottoressa del San Giovanni Bosco è stata aggredita con un coltello da un malintenzionato per portarle via la borsetta. L’uomo, dopo aver ottenuto ciò che voleva è scappato via con il maltolto. La dottoressa si è procurata un grande spavento e una ferita al dito. Ora la polizia è alla ricerca del rapinatore.

