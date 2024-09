A novembre Torino avrà la sua ruota panoramica

TORINO – Finalmente ci siamo. Torino avrà a breve la sua ruota panoramica dopo anni di ipotesi e rinvii. Il comune ha affidato l’incarico di allestire, montare e rendere operativa l’attrazione alla società The Wheel di Riccione e la ruota sarà attiva a novembre, in tempo per il mese dell’arte contemporanea e per le ATP Finals. Insomma per il mese più caldo dell’anno per quanto riguarda il turismo in città.

Sorgerà nei Giardini Ginzburg, dietro piazza Vittorio Veneto ed avrà questa caratteristiche: 50 metri di altezza, 28 cabine panoramiche che potranno ospitare fino a 166 persone. La tariffa sarà di 12 euro a persona, con riduzioni per famiglie, minori, gruppi e scolaresche. La ruota sarà però temporanea, visto che l’area prescelta è sottoposta a vincoli paesaggistici.

