Incidente sul lavoro in un Caffè del centro di Torino: operaio cade da una impalcatura

TORINO – È ricoverato all’ospedale Molinette di Torino, ma non è in pericolo di vita, l’operaio di 42 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro al centrale Caffè Baratti in piazza Castello. Nel locale si sta ristrutturando la cucina.

Secondo quanto si apprende, era l’ora di pranzo di ieri quando l’operario, della ditta Cormal, stava lavorando su una impalcatura e all’improvviso ha perso l’equilibrio cadendo da una altezza di due metri. Nella caduta il 42enne ha sbattuto la testa.

Subito trasportato in ospedale, l’uomo è stato ricoverato: ha riportato un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.

