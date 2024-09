Da Temptation Island a madrina della Giornata mondiale contro i tumori ginecologici del Ranch delle Donne a Nichelino

NICHELINO – Venerdì 13 settembre in scena “Spogliati nel Tempo” tra rustici granai e prati verdi, presso “Il Ranch delle Donne” a Nichelino (TO), una serata di teatro e convivialità per la raccolta di fondi destinati al “Progetto di Oncologia Integrata Curare oltre le Cure”, nell’ambito delle attività di ACTO Piemonte.

GO FOR… PURPLE POWER: questo il titolo della serie di eventi organizzati dal 13 al 20 settembre dal Ranch delle Donne a Nichelino (TO), in occasione della “World Gynecologic Oncology Day”, la Giornata mondiale contro i tumori ginecologici.

Madrina di questa edizione FEDERICA MALLUS, modella di professione, influencer sui social ed ha studiato Economia aziendale all’università. Tra le sue principali esperienze quelle di Miss Italia e Miss Mondo e Temptation Island 2020 in qualità di tentatrice. Nel maggio del 2022 ha visto cambiare la propria vita dovendo confrontarsi con una diagnosi di carcinoma ovarico, ma, da mamma forte e con sangue sardo nelle vene, ha fatto carico di sorrisi e determinazione ed ha deciso, non solo di confortare le sue compagne di sofferenza in ospedale, ma anche le altre donne che, come lei, si sono trovate ad affrontare questo percorso prestando il suo volto a questa campagna di sensibilizzazione. Due anni fa è stata operata per un carcinoma ovarico tramite un intervento in laparoscopia e quest’anno ha dovuto subire un ulteriore intervento a seguito di una recidiva.

Alle donne che si sono ritrovate nella sua stessa condizione Federica manda un incoraggiamento ad essere forti, non lasciarsi abbattere ed affidarsi ai medici, specificando come la prevenzione sia un fattore molto importante. Federica è un vulcano di emozioni, sempre pronta ad affrontare la vita con determinazione e con un sorriso, solita a confortare le sue compagne di sofferenza in ospedale, incoraggiandole a non abbattersi.

A dare il via a questo ciclo di eventi venerdì 13 settembre dalle ore 19, presso Il Ranch delle Donne a Nichelino (TO), sarà Renato Raimo, attore, regista ed autore, abituale protagonista delle fiction più amate dal pubblico televisivo, dal suo ultimo ruolo del commissario Maresca ne “Il paradiso delle Signore”, per meglio ricordarlo come Mauro Zanasi in ”Centovetrine”, con però un amore per il teatro che lo vede attualmente in giro per l’Italia con il suo Giacomo Puccini ne “L’Altro Giacomo”. In scena l’evento “Spogliati nel Tempo”, uno spettacolo teatrale musicale, nato da un’idea dell’attore e della pianista e compositrice Isabella Turso, in collaborazione con Acto Piemonte (presieduta dalla dottoressa Elisa Picardo) e Associazione Culturale Green_Theatre. Un suggestivo ed intenso dialogo tra le arti, una riflessione leggera e profonda, sobria e passionale su come sia cambiato – nel tempo – l’Amore e il modo di dire “Ti Amo” da Mozart a …whatsapp! Il tutto raccontato attraverso i pensieri dell’uomo di oggi e le lettere dei grandi personaggi del passato, da Mozart a Frida Kahlo, per un viaggio letterario-musicale dai grandi classici a brani originali interpretati dalla pianista trentina.

La serata sarà accompagnata da una cena piemontese, una degustazione di vini “Cascina Montecchio” ed una degustazione di formaggi “Formaggi Cora”, con la possibilità di chiacchierare e brindare con gli artisti.

I festeggiamenti continueranno con l’accensione della Mole Antonelliana di color viola la notte del 18 settembre. Ed il 20 settembre le PURPLE WOMEN sfileranno sul palco nella cornice della Fiera di San Matteo, a Nichelino (TO), PASSERELLA PER LA VITA, dove le parole chiave Prevenzione, Consapevolezza e Stigma faranno da filo conduttore.

E sul finire il 22 settembre alle ore 10 la Camminata solidale “Camminiamo insieme verso la Cura e la Prevenzione” di 5 Km per ricordare i 5 tumori ginecologici, con partenza e raduno finale da / a Il Ranch delle Donne. In occasione della Camminata saranno previste anche visite gratuite di prevenzione.

Il 20 settembre, come ormai ogni anno dal 2019, è la World Gynecologic Oncology Day – GO day (Giornata mondiale dei tumori ginecologici) ed in tutto il mondo viene celebrata questa data per dare voce a circa 4 milioni di donne che soffrono di queste patologie. L’obiettivo della Giornata è aumentare la consapevolezza ed attirare l’attenzione sui fattori di rischio, sui sintomi, sulle possibilità di diagnosi precoce e sulle strategie di prevenzione dei 5 tumori ginecologici: tumore della cervice uterina, dell’ovaio, dell’utero, della vagina e della vulva, che complessivamente ogni anno colpiscono nel mondo 1 milione e 300mila donne e dei quali soffrono quasi 4 milioni di donne.

