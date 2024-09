Perché sempre più studenti italiani fuggono all’Estero per Laurearsi

I test di ammissione a Medicina è da poco terminato e i risultati, ancora una volta, hanno messo in luce le difficoltà di un sistema che, nonostante le recenti riforme, continua a limitare l’accesso a migliaia di futuri medici. I dati parlano chiaro: oltre 60 mila candidati hanno sostenuto il test, gareggiando per meno di 20 mila posti disponibili. Sebbene ci sia stato un leggero incremento rispetto agli anni precedenti, l’offerta rimane insufficiente per soddisfare le ambizioni degli aspiranti medici.

Per chi non è riuscito a superare la selezione, trovare alternative valide diventa fondamentale. Studiare Medicina all’estero è una soluzione concreta, che permette di perseguire il proprio sogno senza dover affrontare lunghe attese, prendere un anno sabbatico o scegliere facoltà alternative.

Studia in Europa con Eurouniversity

Eurouniversity, attiva da oltre 10 anni, è specializzata nell’orientamento degli studenti italiani verso le migliori università europee. Grazie alla sua ampia offerta formativa, Eurouniversity si è affermata come punto di riferimento per chi desidera studiare all’estero. Tra i corsi più richiesti un spiccano i percorsi di abilitazione all’insegnamento e specializzazione sul sostegno all’estero e quelli in ambito sanitario: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Tecniche di Radiologia, Veterinaria, Fisioterapia, Infermieristica e molti altri.

In particolare, i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia all’estero in paesi come Spagna, Romania, Bulgaria e Albania rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta formativa di Eurouniversity. Questi programmi permettono agli studenti italiani di intraprendere un percorso di studi di altissima qualità, in un contesto internazionale dinamico e stimolante. Fin dai primi anni, gli studenti sono coinvolti in attività pratiche e laboratori, integrando così teoria e pratica in modo armonioso e preparando al meglio per la carriera medica.

Le università partner di Eurouniversity sono situate in vivaci città europee e offrono un ambiente di studio innovativo e all’avanguardia, volto alla crescita accademica, umana e culturale degli studenti. Inoltre, è possibile scegliere di studiare sia in lingua inglese che in italiano, garantendo così una maggiore flessibilità linguistica.

Inoltre, dopo il primo anno di studi, è possibile fare ritorno in Italia partecipando ai bandi di trasferimento da atenei esteri, con il riconoscimento degli esami già sostenuti. Questo facilita il reinserimento nel sistema universitario italiano, garantendo una continuità nel percorso formativo senza perdite di tempo.

Abilitazione all’insegnamento e specializzazione sul sostegno all’estero

Come detto, Eurouniversity offre anche la possibilità di frequentare percorsi di abilitazione all’insegnamento e specializzazione sul sostegno all’estero.

Dopo il diploma o la laurea, per diventare docente è necessaria una formazione specifica. Eurouniversity guida passo dopo passo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione al sostegno per accedere alle graduatorie e iniziare la carriera da insegnante.

I percorsi offerti sono fruibili anche in via telematica presso prestigiose università in Spagna e Romania che rilasciano 60 CFU. I titoli ottenuti sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione italiano, permettendo l’inserimento nelle graduatorie e l’accesso al ruolo, come stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE.

Ad oggi, più di 4.000 studenti italiani si sono affidati a Eurouniversity per scegliere il percorso accademico più adatto alle proprie esigenze. Grazie al suo team di consulenti esperti, l’agenzia segue gli studenti in ogni fase, fino al riconoscimento del titolo in Italia, in linea con il Processo di Bologna e la Direttiva Europea 2005/36/CE.

Info e contatti

Se sei interessato a studiare all’estero, Eurouniversity offre programmi universitari in tutta Europa, progettati per garantirti una rapida entrata nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni, visita il sito eurouniversity.it, segui le pagine Facebook o Instagram, oppure contatta l’indirizzo info@eurouniversity.it.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese