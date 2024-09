“Hai piegato il manico della mia scopa!” e lo minaccia con un’ascia: aggressione tra vicini di casa a Verbania

VERBANIA – Un 55enne è stato denunciato a piede libero a Verbania perché ha aggredito con un’ascia un vicino di casa; la vittima, un residente di Verbania, ha contattato i carabinieri subito dopo l’aggressione, riferendo l’accaduto.

La storia

L’aggredito stava lavorando in un appartamento quando, a un tratto, si è trovato davanti il 55enne che lo ha accusato di aver piegato il manico di una scopa, che aveva appoggiato sull’uscio di una casa vicina.

A questo punto, si legge nel comunicato dei carabinieri, “la vittima, che non aveva capito di cosa stesse parlando è uscito nel cortile, quando l’altro uomo è rientrato nel proprio appartamento uscendone subito dopo con un’ascia in mano, che ha iniziato ad agitare in aria al grido ‘io ti ammazzo’.”

I carabinieri hanno identificato l’aggressore, che non ha ribattuto e ha confermato il racconto dell’uomo che poco prima aveva minacciato. Gli agenti lo hanno denunciato per minaccia aggravata dall’uso di oggetti atti ad offendere e sequestrare l’ascia.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese