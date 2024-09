Incendio in una baracca sulla sponda del Po a Casale Monferrato: vigili del fuoco in azione tutta la notte

CASALE MONFERRATO – Alle prime luci dell’alba di oggi, sono terminate le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio che nella notte ha interessato una baracca sulla sponda destra del fiume Po a Casale Monferrato, in località argine Malpensata.

Come riportato in una nota dai Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, le fiamme sono divampate questa notte intorno alle 3:30, distruggendo tutto il piano terra e il primo piano dell’edificio, che occasionalmente veniva occupato, ma che per fortuna era vuoto al momento del rogo.

Dopo una notte in azione, i pompieri hanno infine messo in sicurezza la bombola di gpl che alimentava un fornello. Restano sconosciute le cause dell’incendio, ma non è da escludere il dolo: i vigili, infatti, avrebbero trovato il lucchetto della porta d’ingresso divelto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese