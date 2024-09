“Temptation Parliament”: il nuovo manifesto di Andrea Villa a Torino è una denuncia contro il sistema politico

TORINO – Tra le strade di Torino, nella notte è comparsa una nuova opera dello street artist Andrea Villa: è chiamata “Temptation Parliament”.

Affissa in corso Regina Margherita 50 (pensilina fermata campus Einaudi) e in via Catania 36, in “Temptation Parliament” il parlamento diventa un nuovo contenitore che esula dal suo mero luogo amministrativo: gravi diffusioni non autorizzate di segreti nazionali vengono ridotte a macchiette erotiche, scandali da rotocalco, come in una tipica commedia goldoniana (non a caso è nata in Italia).

Le informazioni riservate scavalcano i comunicati ufficiali, e le rivelazioni passano dai post Instagram. Si copre il precariato lavorativo e gli sbagli politici con farse, scherzi e dichiarazioni altisonanti, creando una informazione a “strati”, dove i più soffici coprono i più duri e spinosi. Un sistema non solo italiano, ma esportato con successo in tutto il mondo.

