Tennis in città e Trophy Tour: parte dal grattacielo della Regione Piemonte il percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals 2024

TORINO – Domani, venerdì 13 settembre, sarà la piazza di fronte al grattacielo della Regione Piemonte, area urbana aperta alla cittadinanza inaugurata lo scorso ottobre, ad ospitare l’evento inaugurale della manifestazione ‘Tennis in città 2024”.

Come è ormai tradizione, il percorso di avvicinamento verso le Nitto ATP Finals di Torino propone una serie di appuntamenti col tennis in piazza, evento che porta i campetti, a disposizione di tutti, in particolare di bambini e ragazzi, in alcuni dei luoghi più importanti della città. In attesa del grande torneo di tennis maschile di fine stagione all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, l’edizione 2024 di ‘Tennis in città” parte da piazza Piemonte: per la prima tappa, lo spazio su cui si affaccia il Grattacielo Piemonte si animerà con due giorni di sport aperti a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere anche gli abitanti della zona circostante.

Di fronte al Grattacielo, lato nord della piazza, sarà installato un campo da 10x16m dove, venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” (ISF) assisteranno bambini e ragazzi che vorranno approcciarsi alla disciplina del tennis e giovani e adulti interessati a scoprire per la prima volta questo sport (non serve prenotarsi).

‘Tennis in città” offrirà anche la possibilità di cimentarsi con il tennistavolo. In piazza Piemonte, accanto al campo da tennis, saranno infatti allestite quattro aree di gioco studiate appositamente e, grazie al supporto di Tecnici Federali e alla collaborazione del Comitato Regionale Piemonte e della Federazione Italiana Tennistavolo, le persone si potranno avvicinare anche a questa disciplina.

Venerdì mattina, infine, la Regione Piemonte accoglierà il trofeo delle Nitto ATP Finals in Grattacielo, per la nuova tappa del ‘Trophy Tour 2024’” partito il 3 luglio da Palazzo Civico e che ha già toccato le sedi dei principali partner, dentro e fuori i confini nazionali. Collocato nell’atrio d’ingresso della Regione, il trofeo sarà visibile da venerdì 13 a domenica 15 settembre. L’ingresso è gratuito con i seguenti orari: venerdì dalle 12 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 19.

