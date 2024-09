Una serata con gli strumenti della tradizione musicale africana a Casa Lajolo, a Piossasco

PIOSSASCO – Venerdì 13 settembre il giardino illuminato di Casa Lajolo a Piossasco ospiterà l’evento conclusivo della rassegna “La notte, di luci e di note”. La serata sarà dedicata ai “Suoni d’Africa”, un viaggio musicale tra le sonorità tradizionali del continente nero.

Protagoniste dell’evento saranno Elena Russo, virtuosa della kora, un’arpa africana a 21 corde, e Carla Azzaro, percussionista. Insieme, le due artiste condurranno il pubblico in un’esperienza sonora coinvolgente, fatta di ritmi sincopati e melodie avvolgenti

La kora è un’arpa liuto africana tradizionale dell’etnia Mandinka diffusa in Senegal, Gambia, Guinea e Mali. É uno strumento antico che spesso si accompagna, come succederà venerdì, a strumenti a percussione come le cas cas, la calebasse e i caxixi.

Chi utilizza spesso la kora sono i griot, i cantastorie africani nei loro racconti.

Il biglietto di ingresso alla serata costa 20 euro, gli under 25 pagano 15 euro. Sono compresi un calice di vino di benvenuto della Cantina L’Autin di Pinerolo, la possibilità di visitare e passeggiare nel giardino illuminato di notte e di assistere al concerto.

