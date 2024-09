A Ciriè sabato 14 settembre la seconda edizione di Con-Nesso Festival della Comunicazione

CIRIE’ – Torna a Ciriè la seconda edizione di Con-Nesso Festival della Comunicazione sabato 14 settembre. Nella città canavesana si ritroveranno professionisti del mondo della comunicazione che si alterneranno in talk e tavole rotonde per confrontarsi, discutere e approfondire diverse sfumature del mondo della comunicazione.

Dalle ore 9 del mattino fino alle ore 20, il centro storico, in particolare Via Vittorio Emanuele e piazza San Giovanni, saranno il luogo in cui si svolgerà Con-Nesso con 4 postazioni talk fisse in via Vittorio Emanuele e una in piazza San Giovanni che saranno la cornice in cui si parlerà di tantissimi argomenti: dai podcast, al giornalismo, all’arte e artigianato, alla musica, alla legalità fino al turismo e all’enogastronomia, alla sostenibilità e alla mobilità.

Con-Nesso Festival della Comunicazione è organizzato dall’associazione culturale La Novità, con l’Agenzia di Comunicazione Talìa, con il Patrocinio della Città di Ciriè, di

Coldiretti Torino e CNA Torino.

Il programma di Con-Nesso Festival della Comunicazione

9.00 POSTAZIONE 5 MAINSTAGE – PIAZZA SAN GIOVANNI.

APERTURA FESTIVAL. Inizio della seconda edizione di Con-nesso, presentazione della giornata, dei talk a cura di Livio Spinolo, speaker radiofonico e saluto del Sindaco della Città di Cirié, Loredana Devietti. Apertura Infopoint – Volontari distribuiscono mappa delle postazioni e il programma dei talk della giornata

9,30 – 10,30 POSTAZIONE TALK 4, VIA VITTORIO EMANUELE (LARGO CHIESA DI SAN GIUSEPPE): Convegno Economia delle Valli e Ciriacese. A seguire coffee break.

10,00 – 12,00 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO) PRESSO LA “BOLLA MEDIA CORNER” – diretta radio dal Festival a cura di Radiorestartlive.it, la prima web radio di Ciriè, del ciriacese e delle Valli di Lanzo. Nel corso delle dirette verranno coinvolti i relatori, il pubblico, gli Amministratori locali presenti al Festival e gli sponsor

10,00 – 10,30 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO) COMUNICARE CON IL PODCAST. Talk come nasce un Podcast? Scoprilo insieme a Federico Rossatto podcaster che dialogherà insieme a Micael Scaduto.

10,30 – 11,30 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO) COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’. Si confrontano Manuela Baietto referente per il mercato spagnolo di Nami Project, Emanuele Losero responsabile de L’circul, locale plastic free di Pessinetto e Davide Eboli sindaco di Ceres. Modera Francesco Munafò, giornalista de La Stampa.

10,30 – 11,30 POSTAZIONE TALK 5 MAINSTAGE (PIAZZA San Giovanni)

COMUNICARE UN TERRITORIO ATTRAVERSO IL TURISMO. Le esperienze delle tre realtà della nostra zona che si attivano per valorizzare le Valli di Lanzo e il ciriacese. Ne parlano Michele Benzo presidente del Sentiero delle Panchine Giganti, e Aldo Ferrone referente del circolo Mondrone. Modera Elena Caligiuri, direttrice del giornale on line “La Grafite”.

10,30 – 11,30 POSTAZIONE TALK 2, VIA VITTORIO EMANUELE 44 (ZONA BAR ALICE IN WONDERLAND) COMUNICARE GLI SPAZI IN CUI VIVIAMO. TALK “HOME MY HOME”. Mattia Palermo e Adele della Magistrelli Immobiliare, Team manager Tecnocasa Igor de Stefano e Simone Buratto, titolare arredi outdoor. Si confrontano esperti dell’immobiliare e arredo.

10,45 – 11,00 POSTAZIONE TALK 4, VIA VITTORIO EMANUELE (LARGO CHIESA DI SAN GIUSEPPE) PRESENTAZIONE dell’Area Arte e Artigianato a cura di Alessio Stefanoni responsabile comunicazione CNA Torino

11,00 – 12,00 POSTAZIONE TALK 3 – Via vittorio Emanuele 91 – zona LIBRERIA UBIK – COMUNICARE CON LA SCRITTURA. Presentazione libro “Niente di personale” di e con Doriana De Vecchi che dialogherà insieme a Salvatore Russotto, scrittore.

11,30 – 12,30 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO) COMUNICARE CON LA PAROLA SCRITTA: COME NASCE UN GIORNALE. Risveglio, La voce, Non solo contro.

Dialogano Antonello Micali Direttore de il Risveglio, Vittorio Pasteris Direttore Quotidiano Piemontese, Nadia Bergamini Direttore Non Solo Contro.

11,30 – 12,30 POSTAZIONE TALK 2 – VIA VITTORIO EMANUELE 44 (ZONA BAR ALICE IN WONDERLAND) COMUNICARE CON LA FOTOGRAFIA. Cosa si cela dietro ad uno scatto? Non basta uno smartphone per essere fotografi. La luce, i settaggi della macchina fotografica, l’idea della foto da realizzare alla base del

processo creativo. Dialogano i componenti del circolo Ars et Labor.

11,45 – 12,45 POSTAZIONE TALK 5 MAIN STAGE (piazza San Giovanni) COMUNICARE UN TERRITORIO ATTRAVERSO L’ENOGASTRONOMIA. Come possono il food e il wine essere una fonte di attrazione di un territorio, diventare il “made in” di una realtà che va dalle Valli Di lanzo, fino a Ciriè e il ben oltre i confini regionali e nazionali grazie al digital marketing? Ne parlano Alessio Brero, amministratore di Pian della Mussa e Gabriella Fantolino, amministratore unico Fantolino.

12,15 – 12,30 LETTURA DAL BALCONE. VIA VITTORIO EMANUELE 169 (ZONA LARGO S. GIUSEPPE) – Cosa leggerà l’attore? Scoprilo venendo in via Vittorio Emanuele 169.

15,30 – 16,30 POSTAZIONE TALK 5 MAIN STAGE. COMUNICARE UN TERRITORIO ATTRAVERSO L’ENOGASTRONOMIA Come possono il food e il wine essere una fonte di attrazione di un territorio, diventare il “made in” di una realtà che va dalle Valli Di lanzo, fino a Ciriè e il ben oltre grazie ai social e al digital marketing? “Pusa il liquore che spinge” made La Duja di Cirié, Birra Pian della Mussa, Fantolino uova, e Il Drop del Turcet made in Lanzo. Modera Dario Ujetto direttore del giornale on line Eat Piemonte.

16, 45 – POSTAZIONE TALK 5 MAIN STAGE. COMUNICARE PER PROMUOVERE UN TERRITORIO – Talk a cura di Barbara Re assessore all’Ambiente Parchi e decoro urbano della Città di Ciriè, Domenica Calza consigliera comunale con delega alla cultura, Martina Calvetti referente gruppo FAI Ciriè-Valli di Lanzo,

e Nella Falletti Capo delegazione FAI Ivrea e Canavese.

15,30 – 17,00 NELLA SALA al 1° PIANO presso la SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO CIRIACESE, Società operaia – Via Matteotti n° 16. COMUNICARE CON IL CINEMA Proiezione del film “Onde di Terra” un film che racconta la Langa partendo dalle donne che l’hanno resa grande. Scritto e Diretto da Andrea

Icardi, regista e docente di produzione audiovisiva a Torino, che al termine della proiezione dialogherà e presenterà il film, insieme ad alcuni suoi attori.

15,30 – 16,00 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO).COMUNICARE LA LEGALITA’. Presentazione dell’Esperienza vissuta nel “Viaggio sui luoghi e beni confiscati alla ‘ndrangheta a Polistena e Piana di Gioia Tauro” a cura dei ragazzi del centro giovani di Borgaro e dell’Assessore all’istruzione e alla cultura Eugenio Bertuol del Comune di Borgaro t.se.

15,30 – 16,30 POSTAZIONE TALK 2, VIA VITTORIO EMANUELE 44 (ZONA BAR ALICE IN WONDERLAND) COMUNICARE CON LA MUSICA. Dialogano Federico Macrì musicista e insegnante di musica, Federico Gargarone direttore di Hiroshima Mon Amour Torino e di festival e rassegne di musica e l’artista Rap Trap

Lollo Push.

15,30 – 16,30 POSTAZIONE TALK 3 – Via vittorio Emanuele 91 – (ZONA LIBRERIA UBIK). COMUNICARE CON LA SCRITTURA. Presentazione libro “Mia nonna aveva 7 lauree” di e con Beatrice Vannucci scrittrice locale che dialoga con Elena Sini.

15,30 – 16,30 POSTAZIONE TALK 4, VIA VITTORIO EMANUELE (LARGO CHIESA DI SAN GIUSEPPE). COMUNICARE L’ARTIGIANATO Alessio Stefanoni, responsabile comunicazione CNA Torino, dialoga con due artigiani della zona.

16,15 – 17,15 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO). COMUNICARE LA LEGALITA’. Presentazione del libro di Mauro Esposito “Le mie due guerre”, ho denunciato la ‘ndrangheta, ho combattuto da solo e ho vinto. Modera il dott. Sergio Gaglianese, Presidente della Tazzina della legalità.

16,30 – 17,30 POSTAZIONE TALK 2, VIA VITTORIO EMANUELE 44 (ZONA BAR ALICE IN WONDERLAND) COMUNICARE CON LO SPORT. Talk “Il Fermento delle Racchette” dialogano Bruno Ubaudi amm.re Centro sportivo “Gonetta Go” e l’atleta argentino Gaston Matias Nistal Ortega, istruttore internazionale di Padel.

17,45 – 18,15 POSTAZIONE TALK 2, VIA VITTORIO EMANUELE 44 (ZONA BAR ALICE IN WONDERLAND). COMUNICARE CON LO SPORT. Talk Comunicare l’inclusione nello sport, dialogano Dino Giacomelli direttore tecnico Atletico CBL e Progetto di calcio femminile e Vittorio Rocchietti sindaco di Mathi. Modera Paolo De Bastiani, giornalista de La Voce.

16,45 – 17,45 POSTAZIONE TALK 3 – Via vittorio Emanuele 91 – zona LIBRERIA UBIK. COMUNICARE CON LA FOTOGRAFIA. Dialogano Francesca Civitillo vicepresidente del CIRCOLO CULTURALE CASELLESE e Ada Gugliermetti del direttivo del Circolo Culturale Casellese e Gabriele Bigi fotografo di Street Advisor studio.

17,00 – 17,15 LETTURA DAL BALCONE. VIA VITTORIO EMANUELE 169 (ZONA LARGO S. GIUSEPPE) – Cosa leggerà l’attore? Scoprilo venendo in via Vittorio Emanuele.

16,30 – 17,30 POSTAZIONE TALK 4, VIA VITTORIO EMANUELE (LARGO CHIESA DI SAN GIUSEPPE). COMUNICARE L’ARTE. Talk con il Pitto scultore Marco Ruffino insieme ad Enrico Balbo sull’arte che nasce dal riuso dei materiali. Modera Alessio Stefanoni responsabile comunicazione CNA Torino.

17,30 – 18,30 POSTAZIONE TALK 5 MAIN STAGE. COMUNICARE LA MOBILITA’ Talk “Come ci muoviamo?” l’evoluzione della mobilità raccontata da Roberto Baima, titolare concessionaria Autojet, e Diego Alfani inventore di Lignea, la moto elettrica made in Italy.

17,15 – 18,30 POSTAZIONE TALK 1, VIA VITTORIO EMANUELE 1 (ZONA BORGO LORETO). COMUNICARE LA LEGALITA’. “COME ABBIAMO ARRESTATO BRUSCA” – Francesco Mongiovì ex agente della scorta del giudice Falcone, e membro della sezione Catturandi di Palermo, dialogherà con Stefano Baudino, giornalista e scrittore.

18,30 – 20,00 POSTAZIONE TALK 5 MAIN STAGE. COMUNICARE CON LA RADIO. Talk con Valerio Gallorini co-fondatore insieme a Claudio Cecchetto di Radio Deejay, dialogherà insieme a Marco e Giò speaker di Radio GRP.

