Riapre il Teatro San Barnaba a Mirafiori Sud, dopo gli spettacoli il secondo tempo con gli artisti

TORINO – Due mesi di spettacoli per tutti, due domeniche pomeriggio al mese, nel cuore di Mirafiori Sud. Prende il via la seconda edizione della rassegna Sconfini 2.0, organizzata dalla Parrocchia San Barnaba e Parrocchia Santi Apostoli in collaborazione con l’associazione OltrePalcoTorino presso il Teatro San Barnaba di strada Castello di Mirafiori 40, a Torino. Sei spettacoli presentati da sei diverse realtà artistiche del territorio, più un’anteprima speciale domenica 29 settembre, alle ore 19.30, che vedrà in scena i giovanissimi Briganti Junior con Assassinio sull’Olimpo, per la regia di Antonio Lauriola.

Sconfini 2.0 non è solo una rassegna teatrale, ma anche un’esperienza capace di trasformare i soli due protagonisti coinvolti, l’attore e lo spettatore. Il pubblico vivrà ogni evento partecipandovi attivamente, riflettendo sul concetto di “limite” e sulle possibilità di superarlo. “Il nostro obiettivo è di stimolare il pensiero critico e promuovere la comprensione reciproca attraverso l’arte”, dichiara Giorgio Mignemi, uno degli organizzatori della rassegna.

Il cartellone sarà presentato al pubblico domenica 29 settembre, alle ore 18.30, presso il Teatro San Barnaba di strada Castello di Mirafiori 40, con ingresso libero e gratuito: parteciperanno tutti gli artisti coinvolti, per condividere con la comunità il lancio della stagione. A seguire, andrà in scena Assassinio sull’Olimpo, della giovane e talentuosa compagnia Briganti Junior.

Aprirà la rassegna Camelia per signori, una riscrittura dell’opera di Alexandre Dumas La signora delle camelie, di e con Manuela Marascio, domenica 13 ottobre. Seguiranno Che pastiss an combineus! di Teatro Pi Greco, il 27 ottobre; Il povero Piero, di Gruppo Arte Cultura, il 10 novembre; L’avaro di Carlo Goldoni, presentato da Gruppo Teatro 1, il 24 novembre; il Gospel Gypsy Choir il 1° dicembre; concluderanno il cartellone i Briganti di Sherwood, il 15 dicembre, con La Lunga Notte del Capitone. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 16.

Il secondo tempo

Dopo ogni rappresentazione, avrà luogo, presso il Teatro San Barnaba, il “secondo tempo”: verrà allestito un rinfresco durante il quale gli spettatori potranno vivere un momento di condivisione con gli artisti; l’intenzione è di creare un senso di comunità e di appartenenza, come valore culturale imprescindibile del fare teatro per la gente e con la gente.

Nella passata stagione, la rassegna Sconfini faceva breccia nel quartiere di Mirafiori Sud come una novità assoluta, suscitando nei suoi abitanti curiosità e felicità contagiosa. Questa seconda edizione ha nuove ambizioni rispetto alla condivisione, all’inclusione, alla professionalità e allo sviluppo di comunità, che da tre anni l’associazione Oltre Palco Torino cerca di promuovere e sostenere, con il supporto dell’associazione Noi Torino Santi Apostoli San Barnaba. A tutto ciò si aggiunge la collaborazione con la Fondazione Mirafiori, determinante nel potenziare la visibilità del Polo Culturale San Barnaba, dove risiedono due simboli di pace e di memoria collettiva per l’intero quartiere, il rifugio antiaereo di strada Castello di Mirafiori e la chiesa antica datata 1617. “Questa nuova rassegna è un’opportunità unica per esplorare nuove modalità di narrazione e per connettersi con il pubblico in modi inaspettati”, afferma il direttore artistico Davide Di Gregorio. “Mirafiori Sud è il contesto ideale per questo tipo di sperimentazione artistica”.

Uno degli aspetti più interessanti di Sconfini 2.0 è l’uso innovativo degli spazi. Gli spettacoli si terranno presso il salone polivalente della parrocchia San Barnaba, un luogo che è simbolo di inclusività, all’interno di un quartiere con un tessuto sociale figlio di fabbriche e aziende, ricco di vie e di cortili residenziali, parchi pubblici e itinerari naturalistici unici nel loro genere. Questa scelta mira a rendere il teatro più accessibile e a coinvolgere direttamente la comunità di Mirafiori Sud, puntando sull’aggregazione tra diverse generazioni. In un quartiere che si dimostra ancora una volta dinamico e aperto al cambiamento, la rassegna rappresenta un passo importante verso la riqualificazione culturale e sociale dell’area, offrendo ai residenti e ai visitatori un’occasione preziosa per vivere il teatro in modo nuovo e coinvolgente.

Il programma

29/9/2024

ORE 18.30 – PRESENTAZIONE a cura dell’Associazione OLTREPALCO

ORE 19.30 – ASSASSINIO SULL’OLIMPO – Compagnia: BRIGANTI JUNIOR – Scritto e diretto da Antonio LAURIOLA

ABSTRACT

Gli dei dell’Olimpo… adolescenti…

Un cadavere… Due detective poco ortodosse.

Cosa mai potrà andare storto?

Un viaggio divertente tra i meandri dell’adolescenza. Frutto di un lavoro di continuo scambio intergenerazionale tra il regista e le sue attrici e i suoi attori. Uno spettacolo che prova a dare voce ad alcune delle esigenze più sentite da una generazione che merita di essere ascoltata.

13/10/2024

ORE 16.00 – CAMELIA PER SIGNORI – Di e con Manuela MARASCIO

ABSTRACT

Una riscrittura frizzante, suadente e ironica della “Signora delle camelie” di Alexandre Dumas, ambientata in un boudoir parigino di metà Ottocento. Tre donne condensate in un’attrice sola: innamorate della vita, fieramente libere e indipendenti, si sacrificano come martiri pagane, consacrandosi all’immortalità artistica. Lo spettacolo è concepito come un appuntamento a tu per tu, un’ultima cena d’addio dalle tinte appassionate. Elegante, sorprendente e disincantato, mescola i linguaggi del dramma, dell’arte figurativa, del burlesque e della lirica.

27/10/2024

ORE 16.00 – CHE PASTISS AN COMBINEUS! – Compagnia TEATRO PI GRECO – Regia di Palma Della Rocca

ABSTRACT

Siamo a Torino, in una elegante pellicceria del centro gestita da tre soci: Lapo, Adelmo e Luciana, moglie di Lapo. Lapo architetta un piano per regalare una pelliccia alla sua amante in barba al marito di lei e a Luciana, ma incontra subito numerosi intoppi. Nel tentativo di risolvere il problema la situazione si ingarbuglia sempre di più . In un turbinio di sottovesti che si nascondono e ricompaiono nei momenti meno opportuni, arriva il finale inaspettato.

10/11/2024

ORE 16.00 – IL POVERO PIERO – Compagnia GRUPPO ARTE E CULTURA

ABSTRACT

La Morte viene concepita da Campanile come “l’ultimo atto del grande teatro della vita”.

Un’occasione per ridere su ciò che più spaventa l’essere umano e per provare ad esorcizzare la morte, divertendosi.

24/11/2024

ORE 16.00 – L’AVARO di Goldoni – Compagnia GRUPPO TEATRO UNO – Regia di Maurizio MESSANA

ABSTRACT

L’eleganza stilistica, il garbo nel trattare gli argomenti, le divertenti situazioni, i buffi personaggi, la graffiante attualità della commedia, fanno di quest’opera un chiaro esempio del pensiero goldoniano, attento, arguto e lungimirante, mai scevro da un sano e liberatorio divertimento.

1/12/2024

ORE 16.00 – GOSPEL GYPSY CHOIR – Compagnia GYPSY – Allestimento di Marta LAURIA con il prestigioso contributo di Aurelio PITINO

ABSTRACT

Torna il Gypsy Gospel Choir con un concerto di canti gospel, spiritual e alcune tra le più famose canzoni natalizie.

15/12/2024

ORE 16.00 – LA LUNGA NOTTE DEL CAPITONE – Compagnia I BRIGANTI DI SHERWOOD – Scritto e diretto da Antonio LAURIOLA

ABSTRACT

La notte della Vigilia. Una casa sperduta e isolata. Una strana eredità…

Personaggi misteriosi e presenze inquietanti. Verità nascoste e segreti inconfessabili.

No, non è un Horror. È il Natale dei Briganti.

La Lunga Notte del Capitone vi condurrà alla scoperta della QUARTA DIMENSIONE…

Una commedia irriverente, assurda e demenziale. Situazioni rocambolesche e ritmo incalzante.

Non mancheranno le sorprese…

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese