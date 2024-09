Il cubo di Rubik compie 50 anni e Cuneo gli dedica una mostra

CUNEO – Venerdì 20 settembre, alle ore 17.30 a Cuneo, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC di via Roma 17 a Cuneo ci sarà l’inaugurazione della mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”.

La mostra, promossa da CRC Innova curata da Associazione Culturale Cuadri in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC è il primo evento espositivo europeo dedicato alla storia del celebre Cubo, simbolo di creatività e pensiero logico, fenomeno mondiale che non ha mai smesso di intrattenere le menti curiose di tutto il mondo e che dall’anno della sua invenzione, il 1974, è stato capace di influenzare non solo il mondo della scienza e della matematica, ma anche di diventare in poco tempo una vera e propria icona pop dal design inconfondibile.

La mostra offre un’esclusiva esperienza immersiva nella storia del cubo attraverso videowall, linee del tempo, teche ed esposizioni di alcuni rari esemplari di cubo capaci di raccontare le varianti più bizzarre e la sua influenza nella cultura pop permettendo così al pubblico di immergersi nella storia di Ernő Rubik e in quella del rompicapo. All’interno del percorso espositivo il pubblico potrà ammirare anche una grande opera inedita dell’artista internazionale Giovanni Contardi, realizzata appositamente per la mostra con 1800 cubi 3x3x3.

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta da sabato 21 settembre 2024 a domenica 27 aprile 2025, dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

