A Vinovo continua combustione di materiale legnoso, interviene l’Arpa

VINOVO – L’Arpa Piemonte fa sapere che, in seguito al protrarsi della combustione controllata di materiale legnoso in una ditta autorizzata alla gestione dei sottoprodotti legnosi ubicata nel comune di Vinovo (To), ha intrapreso una serie di verifiche puntuali sull’impianto e posizionato un mezzo mobile per la misura della qualità dell’aria nell’abitato del comune.

La combustione delle biomasse, che sta avvenendo in assenza di fiamma visibile, porta all’emissione di fumi che ristagnano nell’area circostante l’azienda interessando in maniera discontinua l’abitato di Vinovo. Stante a quanto è possibile valutare, il fenomeno potrebbe continuare anche nei prossimi giorni nonostante l’attivo intervento dei vigili del fuoco e di alcuni tecnici dell’azienda.

I dati ottenuti dal monitoraggio, che verranno forniti agli enti competenti, permetteranno la valutazione della situazione e la sua evoluzione consentendo, se del caso, d’intraprendere ulteriori misure volte alla protezione dell’ambiente e della popolazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese