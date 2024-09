Gli Stati generali della Space economy

Articolati in 7 sessioni tematiche ed una sessione plenaria conclusiva, con oltre 220 relatori di altissimo livello che rappresentano l’intero Sistema Paese per lo Spazio, gli Stati generali si sono conclusi con la sottoscrizione del Patto per l’economia dello spazio, che definisce la posizione italiana in vista delle prossime importanti sfide che attendono il sistema Paese.

Mercoledì 11 settembre a Torino gli spazi del Grattacielo della Regione hanno ospitato il tavolo di lavoro dedicato al tema del rapporto tra “Intelligenza Artificiale e la Space Economy”, toccando anche l’influenza dell’IA sul futuro del settore spaziale. L’incontro ha evidenziato inoltre l’importanza delle collaborazioni tra enti pubblici e privati per stimolare l’innovazione e favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo del settore spaziale.

“Il Piemonte ha un ruolo centrale nell’economia dello spazio grazie all’eccellenza delle sue aziende e al grande contenuto tecnologico del processo produttivo di un comparto che sta diventando sempre più determinante per la crescita della nostra economia. I dati del distretto lo dicono chiaramente, uno sviluppo esponenziale che ha portato in due anni a un aumento significativo di occupati con tante aziende in più che hanno affiancato quelle già presenti. Un circolo virtuoso di impresa, ricerca e innovazione che inserisce a pieno titolo il Piemonte tra quelle che maggiormente hanno investito in un settore determinante per la nostra economia.

In questo contesto abbiamo ospitato al Grattacielo Piemonte il confronto sull’intelligenza artificiale applicata all’industria dello spazio con aziende e stakeholder a dimostrazione della grande vitalità del settore, come confermato anche dalla scelta del Governo di insediare proprio a Torino la Fondazione nazionale dell’intelligenza artificiale applicata alla manifattura e all’industria: un ulteriore tassello su cui investire per aumentare la competitività delle nostre imprese”, commentano il presidente Alberto Cirio e gli assessori allo Sviluppo Andrea Tronzano e all’Innovazione Matteo Marnati.

“Non dobbiamo avere paura della tecnologia – aggiunge Tronzano – La tecnologia crea posti di lavoro. Dove non c’è tecnologia e dove non c’è sviluppo c’è difficoltà a crescere. Ecco, noi attraverso l’intelligenza artificiale e attraverso IA4Industry vogliamo mettere a disposizione delle nostre imprese, regionali ma anche italiane naturalmente, tutto ciò che è il know-how che è legato a questo nuovo modo di fare industria, perché lì ci sarà lo sviluppo e sicuramente nei prossimi anni sono previsti, grazie all’intelligenza artificiale fatturati molto più importanti rispetto a quelli attuali, e quindi nuova occupazione”.

L’assessore Marnati rileva che “space economy e aerospazio è un tema che noi abbiamo già messo all’interno della nostra Strategia europea per massimizzare massicciamente gli investimenti, perché è uno dei piller fondamentale. Noi abbiamo oltre 450 aziende, stiamo parlando di 35mila addetti, di 8 miliardi di fatturato e quasi tutto ha un export, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Abbiamo l’obiettivo di raggiungere nuove frontiere, che sono quello di esplorare lo spazio, ma non solo: anche quello di migliorare i trasporti nell’aeronautica per renderli più sicuri, più efficienti e sostenibili, perché anche nel comparto dell’aerospazio c’è la massima innovazione. Noi dobbiamo avere le migliori tecnologie possibili, e continuare a investire”.