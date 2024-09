Ha aperto Salone Auto Torino, il weekend è dedicato ai motori

TORINO – Si apre oggi Salone Auto Torino. L’evento a ingresso gratuito che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, sarà un percorso che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto.

In questo percorso si snoderà l’esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli in viabilità ordinaria con partenza dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle novità di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer (piazzetta Reale), le innovazioni delle aziende dell’indotto e l’intrattenimento garantito dai media partner.

Sul sito le case partecipanti e tutti gli eventi del weekend motoristico.

