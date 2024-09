La Space Apps Challenge della NASA fa tappa a Torino

TORINO – “The Sun Touches Everything”: il sole tocca ogni cosa. È il tema scelto quest’anno dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) statunitense per lanciare il suo appello mondiale alla Space Apps Challenge, il più grande hackathon annuale del pianeta dedicato allo spazio e alla scienza.

Gli appassionati italiani di esplorazione dell’universo e delle nuove opportunità generate dalla Space Economy potranno parteciparvi dal vivo a Torino: sabato 5 e domenica 6 ottobre I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, ospiterà l’ottava edizione dell’evento locale nel capoluogo piemontese, in collaborazione con il programma di incubazione ESA BIC Turin.

La NASA International Space Apps Challenge è un evento collaborativo per programmatori, scienziati, designer, narratori, maker, tecnologi e innovatori di tutto il mondo che si riuniscono in una delle centinaia di sedi locali che ospitano l’iniziativa e utilizzano i dati aperti messi a disposizione dalle agenzie spaziali per creare soluzioni alle sfide – non solo scientifiche – che l’umanità deve affrontare oggi sulla Terra e nel cosmo.

L’evento internazionale si svolgerà in contemporanea a livello globale con partecipazione libera e gratuita. L’hackathon si basa sulla scelta di una challenge da affrontare in gruppo per produrre soluzioni open source che potrebbero potenzialmente essere adottate davvero, oppure che potrebbero trasformarsi nel progetto alla base di nuove startup innovative, il genere di giovani imprese che I3P accompagna e supporta da 25 anni.

La NASA International Space Apps Challenge

La scorsa edizione 2023 di Space Apps ha visto la partecipazione record di circa 58.000 partecipanti, attraverso più di 400 eventi locali in oltre 150 Paesi del mondo, che hanno realizzato più di 5.500 progetti in risposta alle sfide lanciate dall’agenzia spaziale di Washington, insieme ad altre 13 agenzie partner.

A Torino, Space Apps 2024 si terrà in presenza nella sede dell’incubatore I3P, situato all’interno del Campus del Politecnico di Torino, a partire dalle 14.00 di sabato 5 ottobre, con l’accoglienza degli iscritti e la composizione o conferma dei team partecipanti all’hackathon. La competizione avrà inizio alle 16.00 e proseguirà per 24 ore, senza interruzioni, per consentire il massimo tempo di lavoro sul progetto, il quale andrà consegnato entro le 16.00 di domenica 6 ottobre.

Per i team si aprirà poi la fase dei pitch, in cui dovranno presentare in pochi minuti il proprio elaborato a tutti i presenti, compresa la giuria di valutazione, competendo così per i premi in palio, sia a livello locale – i Local Awards offerti dagli sponsor partner di I3P – sia eventualmente, in seguito, a livello internazionale (Global Awards). L’hackathon si concluderà quindi con la cerimonia di premiazione dei progetti torinesi più interessanti e promettenti, che potrebbero proseguire la propria avventura, un domani, in forma di startup. A livello locale, l’hackathon di Torino potrà contare su sponsor, mentor e giurati provenienti dall’industria aerospaziale, da startup e PMI innovative, da enti e associazioni di prestigio che sostengono il comparto spaziale italiano.

Il lavoro di squadra e la complementarità delle competenze saranno indispensabili per affrontare la propria challenge di preferenza. Le challenge sono aperte ai contributi di tutti, senza limitazioni legate al percorso di studi, all’occupazione o all’appartenenza geografica. Per partecipare all’hackathon di Torino è necessario iscriversi sulla pagina web dedicata, previa registrazione con un profilo personale sul sito ufficiale di NASA Space Apps.

