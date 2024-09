In migliaia agli stand delle case automobilistiche per la seconda giornata del Salone Auto Torino

TORINO – Grande successo di pubblico nel secondo giorno di Salone Auto Torino, con migliaia di visitatori agli stand delle case automobilistiche, nelle aree motorsport e carrozzieri e ai test drive.

La passione per il mondo automotive si rinnova a Torino, tra turisti e torinesi, che in questo sabato si sono dati appuntamento tra piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazzetta Reale complice il bel tempo e la voglia di vivere l’entusiasmo che si respira tra gli stand.

Pubblico delle grandi occasioni anche per gli eventi dinamici, che hanno visto la mattina sfilare nel circuito cittadino la parata di prototipi, one-off, limited edition di tutti i tempi, dai grandi carrozzieri fino ai modelli restomod dei giorni nostri. A seguire le regine del motorsport di tutti i tempi.

Nel pomeriggio è stato tempo di Gran Premio, con il convoglio di appassionati e collezionisti di Ferrari, Porsche e limited edition del Club Italia in arrivo dalla Reggia di Venaria e che hanno dato spettacolo schierandosi in via Roma.

Un sabato dinamico quello di Salone Auto Torino, anche grazie alla partecipazione dei club Special Stages, Fiat Coupè Club, Abarth Club Torino, Scuderie Reali e Hardcore Drivers, che hanno colorato piazza Vittorio Veneto e acceso di entusiasmo il pubblico.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “Un grande successo di pubblico, tante le persone che guardano le auto, ci entrano, le provano su strada. Questo è il risultato al quale volevamo arrivare e attorno a questo concetto abbiamo costruito un format innovativo come quello di Salone Auto Torino, un evento popolare in cui vengono raccontate tutte le sfumature della passione automobilistica e in cui si avvicinano le novità delle case alle persone, con tutte le differenti peculiarità di tecnologia e alimentazione”.

Ultimo giorno di Salone Auto Torino domani, domenica 15 settembre, che continua con l’esposizione di novità commerciali e prototipi aperta dalle ore 9 alle 22 e i test drive attivi dalle 9 alle 19. Continua anche l’esposizione in piazza Arbarello della passione tutta italiana portata in mostra da Torino Heritage, oltre ai mezzi speciali di piazza Solferino.

Il programma di domenica 15 settembre

Autolook Awards in piazza San Carlo a partire dalle ore 10

Domenica 15 settembre, In collaborazione con Autolook, saranno consegnati gli Autolook Awards presso l’hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo, la cerimonia dei riconoscimenti alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport, alle innovazioni e alla storia del mondo automotive. Per l’edizione 2024 Autolook Awards saranno premiati: Autolook Innovation a Dumarey, Autolook Sustainability a Petronas Lubricants International, Autolook Hall of fame a Miki Biasion, Autolook Exhibition a Museo Nazionale dell’Automobile, Autolook Image a Manrico Martella, Autolook Partner a Sabelt.

Amiki Miei, a partire dalle ore 11 in piazza San Carlo

Amiki Miei, il raduno internazionale di Lancia Delta organizzato dal campione Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 e 1989. 100 leggendarie Delta integrali sfileranno nel circuito dinamico prima delle Formula 1 storiche e delle regine del motorsport; a chiudere la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri.

Domenica 15 settembre, alle ore 10.00, piazza San Carlo e via Roma e piazza Castello

Il raduno internazionale di Lancia Delta organizzato dal campione Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 e 1989, con drive-through in piazza San Carlo ed esposizione in via Roma fino alla ripartenza per piazza Castello.

Domenica 15 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 14, piazza Vittorio Veneto

Esposizione dei modelli degli owners di BMW Clubs Italia, Porsche Registro 924-944-928-968, BMW Z Club.

Domenica 15 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, piazza Vittorio Veneto

Car display e meeting di collezionisti di Mustang Club of Italy.

Domenica 15 settembre, dalle ore 15.00, Hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo

Il Meet and Greet Carmagheddon sarà moderato da Federica Levy con il collettivo YouTuber Carmagheddon composto da Rudi Cocchi, Nicola Guadagnin e Matteo Marzetti, noti al pubblico come i creatori della Panda dinamica più bassa al mondo! Al termine i Carmagheddon incontreranno il pubblico.

Il pubblico potrà continuare a partecipare al sondaggio proposto da UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) che a Salone Auto Torino presenta “Il motore del futuro”, un’indagine per capire come gli italiani immaginano sarà la mobilità dei prossimi anni.

Il sondaggio preparato è raggiungibile inquadrando un QR-Code che i visitatori del Salone troveranno su una serie di totem appositamente predisposti e sistemati lungo le vie e le piazze centrali di Torino, dove saranno visibili le vetture in esposizione.

Salone Auto Torino si svolge grazie al sostegno di Regione Piemonte e al contributo di Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT ed è realizzato in partnership con Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Città di Torino, Ascom Confcommercio Torino e Provincia, Confesercenti di Torino e provincia, Unione Industriali Torino, Federalberghi Torino, Turismo Torino e Provincia, Politecnico di Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, ACI, ACI Torino e ASI, ANFIA, UNRAE, IED e IAAD.

